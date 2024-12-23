Την ανάγκη εργατικών χεριών στην Ελλάδα, μέσω μετανάστευσης, αλλά και διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 και στον Άρη Πορτοσάλτε, διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. «Λείπουν 200.000 χέρια» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Στουρνάρας δήλωσε κατηγορηματικά ότι η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα δεν θα επιλύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, ενώ απαντώντας στη σεναριολογία για νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην οποία έχει αναφερθεί το όνομά του, σημείωσε ότι «η χώρα έχει Πρόεδρο».

"Δεν πάμε άσχημα"

«Δεν πάμε άσχημα, μέσα σε ένα περιβάλλον αρκετά ταραγμένο, διεθνές, με μεγάλη αβεβαιότητα, με δύο πολέμους, αριστερά και δεξιά των συνόρων μας. Η Ελλάδα αναπτύσσεται με 2,3%, η Ευρώπη 0,7% - 0,8%, άρα συγκλίνουμε για μια χρονιά ακόμα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σύγκλιση του κατά κεφαλήν προϊόντος, και κυρίως υπάρχει σύγκλιση ενώ διατηρείται η δημοσιονομική πειθαρχία όπως θα πρέπει να διατηρείται, δηλαδή θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 2,5% ΑΕΠ η Ελλάδα ικανοποιεί τις συνθήκες του Συμφώνου Σταθερότητας. Σε ετήσια βάση οι επενδύσεις 2% αυξάνονται, τρίμηνο – τρίμηνο έχουν πέσει πολύ χαμηλά, διερευνούμε γιατί. Οι επενδύσεις στο 9μηνο αυξάνονται όσο περίπου και η κατανάλωση. Ανεβήκαμε και μια βαθμίδα και από τον οργανισμό πιστοληπτικής κατάταξης Scope Rating» σημείωσε ο διοικητής της ΤτΕ.



Η κατά κεφάλην αμοιβή στους μισθωτούς, εξήγησε, αυξάνεται με 5,1%, καλύπτει τον πληθωρισμό (3%). «Ο ιδιωτικός τομέας δίνει υψηλότερες αμοιβές από τον δημόσιο. Μόλις πριν από λίγα χρόνια η Ελλάδα ήταν ουσιαστικά χρεοκοπημένη. Βεβαίως μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα του συνόλου του συνόλου των συντελεστών της παραγωγής όχι μόνο του εργαζόμενου».

Όπως τόνισε ο Γιάννης Στουρνάρας, η μετανάστευση από προορισμούς τους οποίους επιθυμούμε είναι μια λύση στο πρόβλημα της αγοράς εργασίας, εσωτερικές λύσεις επίσης υπάρχουν… πρέπει να αυξήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, πρέπει να δούμε τους νέους γιατί δεν εργάζονται και προτιμούν να μένουν με τους γονείς.

Η απειλή των δασμών Τραμπ

Η Ευρώπη χρειάζεται μετανάστες, επισήμανε, ο διοικητής της ΤτΕ, διότι μειώνεται το εργατικό δυναμικό λόγω γήρανσης, κάτι που έχουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό, γιατί αν το αρνηθούμε, τότε θα καταδικαστούμε σε παραγωγική στασιμότητα λείπουν 200.000 χέρια. Υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης για εργαζομένους χωρίς τις απαραίτητες δεξιότητες, το Ταμείο Ανάκαμψης παρέχει τη χρηματοδότηση. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα διώξει έναν αριθμό μεταναστών. Αυτό θα δημιουργήσει πληθωρισμό στην Αμερική… Διότι θα συρρικνώσει την αγορά εργασίας, την προσφορά εργασίας, με δεδομένη ζήτηση, θα αυξηθούν τα μεροκάματα, θα αυξηθεί ο πληθωρισμός.

«Στην ΕΚΤ έχει αρχίσει να δημιουργείται μια βεβαιότητα για το τι είδους παγκόσμια οικονομία θα έχουμε, τι αναδράσεις θα έχουμε από τις ΗΠΑ… Αν αυξήσει δασμούς στην Ευρώπη 10% οριζόντια, τότε θα έχουμε 1% μείωση του ΑΕΠ. Προσδοκούμε του χρόνου 1%, αν υλοποιήσει αυτές τις πολιτικές ο πρόεδρος Τραμπ, τις απειλές, τότε θα πάμε στο 0, θα είμαστε στο όριο πια».



Η Ευρώπη, επισήμανε ο Γιάννης Στουρνάρας, πρέπει να συνεννοηθεί τι ακριβώς θέλει στο Συμβούλιο Κορυφής και κατά την άποψή μου να οριστεί διαπραγματευτής όπως με το Brexit. «Αυτό που είπε ο πρόεδρος Τραμπ ‘’είτε θα αγοράζεται αμερικανικό αέριο και πετρέλαιο ή θα σας βάζω δασμούς’’ παραπέμπει σε άλλες εποχές, εκατοντάδες χρόνια πριν». Η Ευρώπη πρέπει να κανονίσει την πορεία της και να συνεννοηθεί και να ορίσει διαπραγματευτή. Εγώ πιστεύω στο ελεύθερο εμπόριο (…) φέρνει ευημερία. Στην Κίνα ο καταναλωτής έχει συνηθίσει να ζει με λίγα, αυτός που θα θίγει κυρίως είναι ο καταναλωτής στην Αμερική και στην Ευρώπη. Θα μπούμε σε δύσκολη κατάσταση αν υλοποιηθούν αυτά που είπε προεκλογικά ο πρόεδρος Τραμπ. Ελπίζω να επικρατήσει νηφαλιότητα όταν καθίσει να το συζητήσει με τους συμβούλους του».

Σε ό,τι αφορά το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έκανε λόγο για μελανό σημείο της ελληνικής οικονομίας, αναφέροντας ότι πρέπει να βελτιώσουμε τη δυνατότητα παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών. Εισάγουμε και τρόφιμα… Θεωρώ παράλογο να εισάγουμε φρούτα και λαχανικά από την Ολλανδία.

«Τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί πολύ οι συνθήκες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το Ταμείο Ανάπτυξης, με την Αναπτυξιακή Τράπεζα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Νέα δάνεια δίνουν οι τράπεζες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε να κάνουμε μαζί με την κυβέρνηση πιο ανταγωνιστικό το τραπεζικό σύστημα με τον «πέμπτο πόλο» αφενός με τη συγχώνευση Attica Bank – Παγκρήτιας, ή ένα οικοσύστημα μικρότερων τραπεζών, οι μη ανταγωνιστικές κλείσανε». Το business plan της συγχωνευμένης Attica Bank – Παγκρήτιας είναι προσανατολισμένο στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

"Όχι" σε μείωση του ΦΠΑ

Επικαλούμενος εξάλλου πρόσφατη μελέτη της ΤτΕ που περιέχεται στην έκθεσή της, ο Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε κατηγορηματικά «όχι», αποσαφηνίζοντας ότι η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα δεν θα βοηθούσε στην ακρίβεια στη χώρα μας, γιατί ελληνική οικονομία είναι μικρή και ολιγοπωλείται εύκολα. Αν μειώσεις τον ΦΠΑ δεν θα πέσει, γιατί θα αυξηθεί το περιθώριο κέρδους, παρατήρησε. Είναι στατιστικά μη σημαντική η μείωση στον πληθωρισμό, και το δημόσιο θα χάσει έσοδα, άρα δεν ενδείκνυται. «Αν θέλει η κυβέρνηση, αν έχει δημοσιονομικό χώρο να μειώσει αμέσους φόρους».

H χώρα έχει Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και κατά την άποψή μου η κα Σακελλαροπούλου είναι μια πολύ καλή πρόεδρος, δήλωσε ακόμα ο κ. Στουρνάρας απαντώντας στην ερώτηση του Άρη Πορτοσάλτε αν θα τον δούμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Μιλώντας εξάλλου για το Ταμείο Ανάκαμψης τόνισε πως όφελος είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές που συνδέονται με αυτό.

Πηγή: skai.gr

