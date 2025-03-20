ΥΠΕΘΟ: Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ για ακίνητα σε σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – ΕΝΦΙΑ και για το έτος 2025, οι ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί α) «επικίνδυνα ή ακατάλληλα για χρήση» ή β) «επικινδύνως ετοιμόρροπα» στις πληγείσες περιοχές από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι εν λόγω περιοχές οριοθετούνται με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/7.10.2021 (Β’ 4646) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/οικ. 18135/Α325/13.10.2021 (Β’ 4740) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ-Κ.Ε./18450/Α325 (Β’ 4882/21.10.2021) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η σχετική διάταξη θα συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς» το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή στις αρχές Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.