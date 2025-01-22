Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει τη σταδιακή μείωση των επιτοκίων της προκειμένου αυτά να επιστρέψουν κοντά στο επίπεδο του 2% έως το τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Γιάννη Στουρνάρα.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη συνεχίζει να επιβραδύνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις και ενδεχομένως ταχύτερα, ενώ η οικονομία είναι ίσως πιο αδύναμη από ό,τι είχε προβλεφθεί υπό την απειλή και της επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ, σημείωσε ο Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Καλούμαστε να προχωρήσουμε σταδιακά φυσικά, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας, με τις μειώσεις των επιτοκίων που, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να είναι της τάξης των 25 μονάδων βάσης κάθε φορά, ώστε μέχρι το τέλος του 2025 να φτάσουμε πιο κοντά στο 2% από το 3% που βρισκόμαστε σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών στην Ευρώπη, ο Γ. Στουρνάρας σημείωσε ότι πιστεύει «πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα το σκεφτεί διπλά πριν εφαρμόσει αυτές τις εξαγγελίες», ωστόσο πρόσθεσε ότι η Ευρώπη ήδη προετοιμάζεται, ωστόσο αυτό που πρέπει να γίνει σε πρώτη φάση είναι να ορίσει η ΕΕ έναν διαπραγματευτή -για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- που θα χειριστεί αυτό το ζήτημα.

«Ως ΕΚΤ, επεξεργαζόμαστε μια σειρά από σενάρια σχετικά με τις επιπτώσεις, αλλά το κλειδί είναι να εξετάσουν οι ηγέτες της Ευρώπης πώς θα πρέπει να αντιδράσει η Ευρώπη» σε πιθανούς δασμούς, τόνισε ο Γιάννης Στουρνάρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη μπορεί να θωρακιστεί απέναντι στις επιπτώσεις των πολιτικών του νέου Αμερικανού προέδρου, προωθώντας την ενοποίηση πολιτικών και θεσμών. «Αν θέλουμε να αντιδράσουμε δυναμικά έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, οφείλουμε να ενοποιήσουμε τις κεφαλαιαγορές και τον τραπεζικό τομέα και, σταδιακά, να οδηγηθούμε σε δημοσιονομική ένωση», σημείωσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.