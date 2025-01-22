BOX NOW: Νέες επενδύσεις σε Ελλάδα και Κύπρο για την ανάπτυξη του δικτύου

Νέες επενδύσεις σε Ελλάδα και Κύπρο δρομολογεί η BOX NOW, θυγατρική του Emma Capital Group, με στόχο την ανάπτυξη του μεγαλύτερου δικτύου αυτόματων μηχανημάτων παραλαβής δεμάτων στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε εχθές ο διευθύνων σύμβουλος της BOX NOW Δημήτρης Ανδριώτης στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, από την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας (Μάιος 2021) έχουν επενδυθεί περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ, ενώ για τη φετινή χρονιά δρομολογούνται επενδύσεις 4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Ανδριώτη, η ανάπτυξη της εταιρείας συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς που έχουν ως αποτέλεσμα οκταπλάσια αύξηση του τζίρου το 2024 σε σχέση με το 2023, καθώς και τριπλάσια αύξηση δεμάτων το 2024. Συγκεκριμένα, συνεργάζεται με περισσότερα από 4.000 e-shops, διεκπεραιώνοντας 11 εκατ. δέματα, γεγονός που την εντάσσει στο top 4 των ισχυρότερων παικτών της αγοράς last mile delivery. Επίσης, τριπλασιάστηκε το ανθρώπινο δυναμικό σε Ελλάδα και Κύπρο, φτάνοντας συνολικά τα 300 άτομα, ενώ η εταιρεία πέρασε σε λειτουργική κερδοφορία.

Η BOX NOW, στην οποία μετέχει με 12,5% η Olympia Group του επιχειρηματία Π. Γερμανού, στα τρία χρόνια λειτουργίας της καλύπτει το 90% του πληθυσμού της χώρας, έχει εγκατεστημένα περίπου 2.400 αυτόματα μηχανήματα παραλαβής δεμάτων (Lockers), με 2 εκατ. πελάτες και πάνω από 120.000 θέσεις (θυρίδες). Στην Κύπρο η BOX NOW, μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας, κατάφερε να καλύπτει το 92% του πληθυσμού. Έχει εγκατεστημένα 125 αυτόματα μηχανήματα παραλαβής δεμάτων (Lockers) και διαθέτει 10.000 θέσεις (θυρίδες).

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Ανδριώτης, βασικός στόχος της διοίκησης για το 2025 είναι η επέκταση του δικτύου με εγκατάσταση Lockers σε επιπλέον νησιά πανελλαδικά. Συγκεκριμένα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 προγραμματίζεται η επέκταση του δικτύου της BOX NOW σε δέκα νησιά, πέρα από Κρήτη, Κέρκυρα, Σαλαμίνα και Λευκάδα όπου ήδη υπάρχει παρουσία. Το δίκτυο θα επεκταθεί σε Βόρειο Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Ιόνιο (Ρόδος, Λέσβος, Σύρος, Μύκονος, Τήνος, Σαντορίνη, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά κ.ά).

Την ίδια ώρα έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των BOX NOW Stores. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 40 καταστήματα σε κομβικά σημεία, όπως Αθήνα - Γκύζη, Θεσσαλονίκη - Ροτόντα και Πάτρα - Κολοκοτρώνη self service και φιλοξενούν μεγάλο αριθμό θυρίδων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Στόχος των καταστημάτων είναι η κάλυψη περιοχών, στις οποίες υπάρχει πολλή μεγάλη ζήτηση, προσφέροντας ευκολία και ευελιξία στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης σε νέες αγορές εκτός Ελλάδας και Κύπρου, πλάνο που η διοίκηση τοποθετεί χρονικά από το 2026 και μετά. Όπως ανέφερε ο κ. Ανδριώτης, ο βασικός μέτοχος «βλέπει» την Ελλάδα ως κομβικό σημείο για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Η BOX NOW προσφέρει υπηρεσίες διασυνοριακής αποστολής μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, με γρήγορες παραδόσεις (οι αποστολές από Locker σε Locker με την υπηρεσία «Στείλε δέμα» παραδίδονται σε 3 εργάσιμες ημέρες, ενώ οι αποστολές από e-shop ολοκληρώνονται σε μόλις 2 εργάσιμες ημέρες).

Σε αυτό έχει συμβάλλει και η καινοτόμα υπηρεσία «Στείλε Δέμα» που είναι διαθέσιμη σε Ελλάδα και Κύπρο. Με 3 απλά βήματα, η υπηρεσία αντιμετωπίζει καθημερινά τα προβλήματα που έχουν πολλοί αποστολείς, όπως το ωράριο των καταστημάτων, το βάρος των δεμάτων τους και η αναμονή για την αποστολή του δέματός τους, τα οποία λύνονται μέσω της καινοτόμου εφαρμογής BOX NOW app και των χιλιάδων θυρίδων πανελλαδικά.

Σημειώνεται ότι η BOX NOW παραδίδει την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, με 150 δρομολόγια καθημερινά. Διαθέτει 8 HUBs στην Ελλάδα και 1 HUB στην Κύπρο, έχοντας ήδη εγκαταστήσει αυτοματισμούς ταξινόμησης στο κεντρικό HUB της Αττικής.

Καθώς η τεχνολογία είναι στο DNA της εταιρείας, η BOX NOW αξιοποιεί τις πιο σύγχρονες εφαρμογές: AI και MachineLearning - Chatbot υποστήριξης πελατών για άμεσες απαντήσεις, αλγόριθμο βελτιστοποίησης της χρήσης Lockers, με στόχο την αποδοτική κατανομή των δεμάτων και τον κατάλληλο ανασχεδιασμό διαδρομών (rerouting), ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη παράδοση σε ακτίνα 750 μέτρων-1χλμ, καθώς και εύκολη ενσωμάτωση συνεργαζόμενων e-shops μέσω των έτοιμων plugins.

Σημειώνεται ότι το BOX NOW app είναι η πρώτη εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα αποστολής δέματος σε Ελλάδα και Κύπρο, με 400.000 downloads κατά την διάρκεια των πρώτων 8 μηνών λειτουργίας της. Επίσης προσφέρει πλήρη έλεγχο και ευκολία στις συναλλαγές αποστολής δεμάτων, παρακολούθησης δεμάτων σε πραγματικό χρόνο με live ενημερώσεις, δυνατότητα επιστροφής δεμάτων με απλές διαδικασίες, άνοιγμα θυρίδας παραλαβής μέσω χρήσης PIN ή του Bluetooth κινητού.

