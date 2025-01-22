ΕΑΓΜΕ και METLEN συνεργάζονται με στόχο την καινοτομία και ανάπτυξη στην έρευνα Κρίσιμων Πρώτων Υλών

Η METLEN Energy & Metals (METLEN) προχωρά σε μια στρατηγική συνεργασία με την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας τροφοδοσίας του ιστορικού εργοστασίου Αλουμίνιον της Ελλάδος και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επενδύσεων στον κλάδο του αλουμινίου και της αλουμίνας.

Όπως ανακοινώθηκε, η ΕΑΓΜΕ, με την εμπειρία της στην έρευνα και τον εντοπισμό στρατηγικών ορυκτών, και η METLEN, η οποία είναι καθιερωμένος ηγέτης στην έρευνα και εκμετάλλευση κρίσιμων πρώτων υλών στην ελληνική αγορά, έχουν ως κοινό στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μεθόδων που θα υποστηρίξουν την παραγωγή και την αξιοποίηση των πρώτων υλών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνεργασίας, θα διεξάγονται συνεργατικά έργα έρευνας για κοιτάσματα βωξίτη, αξιοποιώντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πόρων μεταξύ των δύο φορέων.

Η συνεργασία της METLEN με την ΕΑΓΜΕ, φέρνει παράλληλα, μια καινοτόμο προσέγγιση στην εξορυκτική έρευνα στην Ελλάδα, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της METLEN με την επιστημονική κατάρτιση της ΕΑΓΜΕ. Μέσω αυτής της συνεργασίας, αξιοποιούνται καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), για τη βελτιστοποίηση των ερευνητικών γεωτρήσεων και τον εντοπισμό κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών, όπως ο βωξίτης. Η χρήση έξυπνων αλγορίθμων επιτρέπει την ακριβέστερη και ταχύτερη ανάλυση γεωλογικών δεδομένων, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα με στοχευμένες επεμβάσεις, περιορίζοντας τις άσκοπες γεωτρήσεις και μειώνοντας το κόστος εξόρυξης, ενώ ταυτόχρονα βελτιστοποιεί τη χρήση των φυσικών και ενεργειακών πόρων.

Η συνεργασία με την ΕΑΓΜΕ, πέρα από την τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο, αποσκοπεί και στην ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και του κοινού για τη σημασία της εκμετάλλευσης του εγχώριου ορυκτού πλούτου, ενισχύοντας τις πιο σύγχρονες και βιώσιμες πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος. Η στρατηγική αυτή προάγει την υπεύθυνη ανάπτυξη, ενώ διασφαλίζει ότι οι τοπικές κοινωνίες παραμένουν στο επίκεντρο των διαδικασιών, με πλήρη σεβασμό και συμμετοχή. Επιπλέον, η επένδυση αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την τοπική οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και προσφέροντας μακροπρόθεσμα οφέλη για την κοινωνία και την περιοχή.

Σημειώνεται ότι το Αλουμίνιον της Ελλάδος έχει εξελιχθεί στη μοναδική, πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόσφατη στρατηγική επένδυση ύψους 295,5 εκατ. ευρώ από τη METLEN ενισχύει τη δραστηριότητα της Εταιρείας, με τη δημιουργία μίας επιπλέον γραμμής παραγωγής για βωξίτη, αλουμίνα και Γάλλιο.

Με παραγωγική δυναμικότητα 2 εκατ. τόνων βωξίτη και 50 τόνων Γαλλίου ετησίως, η επένδυση αυτή αναμένεται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της Ευρώπης για Γάλλιο, αλλά και να εξαλείψει την εξάρτηση από εισαγωγές από την Κίνα, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία της ηπείρου.

