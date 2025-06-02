Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μεταβαίνει σήμερα στο Παρίσι για την Υπουργική Διάσκεψη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

To κεντρικό θέμα της Υπουργικής Διάσκεψης είναι η εξεύρεση νέων «εργαλείων» με στόχο μία ανθεκτική και βιώσιμη παγκόσμια ανάπτυξη, που θα στηρίζεται στις επενδύσεις και την καινοτομία. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι στρατηγικές για την αναδιάρθρωση του εμπορίου και για την αντιμετώπιση οικονομικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών κρίσεων. Θα εξεταστούν, επίσης, ο διεθνής ρόλος του ΟΟΣΑ, η αξιοποίηση της ψηφιακής οικονομίας και η διεθνής συνεργασία για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Υπουργός θα συμμετάσχει στην Υπουργική Ολομέλεια με θέμα συζήτησης τα πορίσματα και τις συστάσεις πολιτικής της έκθεσης Οικονομικών Προοπτικών του ΟΟΣΑ (OECD Economic Outlook). Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα παρέμβει στη συνεδρίαση «Παγκόσμιες σχέσεις και διεύρυνση του ΟΟΣΑ». Τα κράτη-μέλη και η ΕΕ θα συζητήσουν την περαιτέρω διάδοση των βέλτιστων πρακτικών του ΟΟΣΑ, εστιάζοντας στη διεύρυνση και τις διαδικασίες προσχώρησης στον Οργανισμό.

Ο υπουργός θα είναι βασικός ομιλητής (Lead Speaker) σε ειδική Υπουργική συνεδρίαση με θέμα την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας. Στη συζήτηση θα εξεταστούν οι δυνατότητες αξιοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων στην ψηφιακή οικονομία, ιδίως των άμεσων ξένων επενδύσεων, ενώ θα γίνει ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που προωθούν την καινοτομία.

Στο πλαίσιο της Υπουργικής Διάσκεψης του ΟΟΣΑ, ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.