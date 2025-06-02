Συνολικά 86.457.848 ευρώ θα καταβληθούν σε 98.700 δικαιούχους από τις 2 έως τις 6 Ιουνίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 5 Ιουνίου, θα καταβληθούν 15.909.848 ευρώ σε 35.362 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας),

- στις 3 Ιουνίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 385 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ και

- από τις 2 έως τις 6 Ιουνίου, θα καταβληθούν 24.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

