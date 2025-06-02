Του Χρυσόστομου Τσούφη

Πρεμιέρα σήμερα για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και περισσότερες από 150.000 επιχειρήσεις θα πρέπει να βάλουν στην άκρη τα χάρτινα – χειρόγραφα δελτία και να εισέλθουν στην ψηφιακή εποχή.

Σε πρώτη φάση το ψηφιακό δελτίο αποστολής αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν τζίρο άνω των 200.000€ με ορισμένες εξαιρέσεις :

Εξαιρούνται επιχειρήσεις με έσοδα άνω των 5 εκατ. ευρώ

Θυγατρικές αλλοδαπών εταιρειών που κάνουν χρήση του εμπορικού-λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (ERP) της μητρικής αλλοδαπής

Επιχειρήσεις που διακινούν φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα, ενεργειακά προϊόντα, οικοδομικά και συναφή υλικά ανεξαρτήτως τζίρου

Από την 1η Δεκεμβρίου εισερχόμαστε στη 2η φάση «εγκαθίδρυσης» του «Μεγάλου Αδερφού» στις μεταφορές όταν και όλες οι επιχειρήσεις – χωρίς περιορισμούς – θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ψηφιακό δελτίο αποστολής.

Το νέο σύστημα συνοδεύεται από «βαριές καμπάνες» για όσους αρνούνται να συμμορφωθούν :

500€ ανά φορολογικό έλεγχο για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα

1000€ ανά φορολογικό έλεγχο για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμη αλλά εξετάζεται από τη δεύτερη φάση εφαρμογής του νέου μέτρου δεκαπλασιασμός των προστίμων στις 5.000 ευρώ και 10.000 ευρώ αντίστοιχα αφού πια το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα είναι υποχρεωτικό για όλους.



Με το νέο σύστημα, εκτός από την ψηφιακή έκδοση των παραστατικών και την άμεση διαβίβαση τους στο myDATA, θα μπορούν να παρακολουθούνται ψηφιακά και οι φορτώσεις και τυχόν μεταφορτώσεις, η παραλαβή των αγαθών με τη σάρωση QR code των παραστατικών διακίνησης αλλά και οι ποσοτικοί και ποιοτικοί έλεγχοι που θα διενεργεί ο λήπτης. Για αυτά υπάρχει ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα :

Από την 1η Αυγούστου έως τις 30 Νοεμβρίου είναι προαιρετική η διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData των δεδομένων της ψηφιακής παρακολούθησης για το σύνολο των υπόχρεων επιχειρήσεων

Από την 1η Δεκεμβρίου η διαβίβαση γίνεται υποχρεωτική

Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις που αφορούν :

Περιπτώσεις μεταφοράς επαγγελματικής εγκατάστασης της επιχείρησης

Διακίνηση παγίων – εφόσον δεν μετακινούνται για να πουληθούν – και ανταλλακτικών παγίων μεταξύ των εγκαταστάσεων της ίδιας επιχείρησης για την αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις της

Διακίνηση αποθεμάτων εντός της ίδιας εγκατάστασης της επιχείρησης ή διαφορετικών εγκαταστάσεων οι οποίες απέχουν έως 10χμ. μεταξύ τουςδιακίνηση 1)αυτούσιων λατομικών προϊόντων (άμμου, σκύρου κ.λπ.) από κατασκευαστικές οντότητες, τα οποία παράγονται από τις ίδιες για τα έργα που εκτελούνται από αυτές, 2) μεταλλεύματος, από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε χώρους αποθήκευσης, επεξεργασίας και εκφόρτωσης, κατά περίπτωση, που ενεργούνται από μεταλλευτικές οντότητες και 3) πέτρας, χαλικιού, αργιλοπετρώματος και αργιλοχώματος, από οντότητες παραγωγής αδρανών υλικών, ασβέστη και τσιμέντου, από τους χώρους περισυλλογής ή εξόρυξης στους χώρους επεξεργασίας,

Διανομή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων που παρακολουθείται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα «Εύδοξος»

Συναλλαγές λιανικής όταν συνοδεύονται από παραστατικά αξίας (εξαιρούνται ταχυδρομικές υπηρεσίες, ταχυμεταφορές και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων)

Διακίνηση εφημερίδων και περιοδικών προς τις εταιρείες ταχυδρομικών υπηρεσιών ή προς τους συνδρομητές

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.