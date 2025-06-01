Τα τιμολόγια ΔΕΗ και Ήρωνα για τον Ιούνιο 

Ανακοινώθηκαν απόψε οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι της ΔΕΗ για τον Ιούνιο.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all παραμένει σταθερή στα 0,127 Euro/kWh.

Για το πράσινο οικιακό τιμολόγιο η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 0,144 Euro/kWh. Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, για τους πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές η τιμή του Γ1Ν πράσινου τιμολογίου διαμορφώνεται σε 0,116 Euro/kWh

Όπως αναφέρουν πηγές της ΔΕΗ, καθώς μπαίνουμε στους καλοκαιρινούς μήνες, αναμένεται αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής ενέργειας, κάτι που ήδη αποτυπώνεται στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη.

Στα μπλε τιμολόγιά, τα οποία έχουν επιλέξει ήδη περίπου τους 800.000 πελάτες, η ΔΕΗ προσφέρει το νέο ΔΕΗ myHome EnterTwo, με σταθερή χρέωση 0,095Euro/kWh για τις ώρες μειωμένης χρέωσης και 0,145Euro/kWh για τις ώρες κανονικής χρέωσης για 24 μήνες.

Επίσης, στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας του ΔΕΗ myHome EnterTwo, η ΔΕΗ προσφέρει συνολικά 100 ευρώ επιστροφή στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, με όσους το επιλέξουν να επωφελούνται από έκπτωση 50 ευρώ στον πρώτο λογαριασμό τους και επιπλέον 50 ευρώ στον 6ο μήνα εφόσον διατηρούν ενεργό λογαριασμό στο myΔΕΗ.

Σχεδόν αμετάβλητες παρέμειναν οι τιμές για το πράσινο τιμολόγιο του Ήρωνα τον Ιούνιο, στα 0,14629 ευρώ ανά κιλοβατώρα για οικιακή χρήση και 0,15529 για το βασικό επαγγελματικό τιμολόγιο.

Το μπλε (σταθερό) τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 0,09450 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας για 18 μήνες και 0,09845 για 12 μήνες.

