Αλλαγές ζητούν οι baristas και σκληροπυρηνικοί πελάτες των Starbucks από τον CEO, Brian Niccol, ο οποίος μόλις κατάφερε να καθησυχάσει τους επενδυτές ότι τα καφέ εξακολουθούν να είναι δημοφιλή στις ΗΠΑ, μεταδίδει το Reuters.

Οι baristas παραπονιούνται για χρόνια υποστελέχωση, κακές αμοιβές και παροχές, καθώς και για την αδυναμία τους να απαγορεύεται η είσοδος σε πελάτες που δημιουργούν προβλήματα.

Οι θαμώνες των καταστημάτων θέλουν σταθερά καλό καφέ.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, αφότου τα Starbucks ανέφεραν πτώση 6% στις πωλήσεις των καταστημάτων τους κατά το τέταρτο τρίμηνο στις ΗΠΑ και μετέφεραν την πρόβλεψη για κέρδη στο επόμενο οικονομικό έτος, ο Niccol είπε ότι οι baristas πρέπει να υποστηρίζονται για να παρέχουν «εξαιρετικές υπηρεσίες» στους πελάτες.

«Για να πετύχουμε, πρέπει να ενισχύσουμε το προσωπικό στα καταστήματά μας, να μειώσουμε τον συνωστισμό και να απλοποιήσουμε τα πράγματα για τους baristas μας», είπε σε δήλωση του ο CEO.

Οι baristas καλούνται να «εξημερώσουν» πελάτες

Η Liv Ryan, barista και συνδικαλίστρια σε Starbucks στο Long Island της Νέας Υόρκης, είπε ότι ο Niccol πρέπει να βάλει «ένα τέλος στο προσωπικό που έρχεται και φεύγει».

Είπε ότι οι baristas έχουν εδώ και καιρό αρνηθεί την έλλειψη καθοδήγησης από τα Starbucks σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσουν κακοδιάθετους πελάτες.

«Μου έχουν πει αμέτρητες φορές ότι μέρος της δουλειάς μας είναι απλώς να αντιμετωπίζουμε αγενείς πελάτες», είπε η Ράιαν. «Αλλά δεν υπάρχει ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή μεταξύ αγενούς και εχθρικού. Ακόμη και τότε δεν θα έπρεπε να ανέχομαι κάποιον να είναι αγενής μαζί μου στη δουλειά μου».

Αρκετοί άλλοι baristas που είναι μέρος ή που στοχεύουν να γίνουν μέρος του νέου συνδικάτου Starbucks Workers United, θέλουν να δουν τα Starbucks να ολοκληρώνουν τη διαδικασία διαπραγμάτευσης συμβάσεων με τους εργαζόμενους. «Το μόνο που ψάχνω είναι μια συλλογική σύμβαση εργασίας μέχρι το τέλος του έτους», δήλωσε ο Πάρκερ Ντέιβις, συνδικαλιστής σε Starbucks στο Σαν Αντόνιο.

Ο Niccol στο βίντεο είπε ότι θα αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προβλέψεις για τα κέρδη της εταιρείας στις 30 Οκτωβρίου, αφού τα Starbucks ανακοινώσουν τα αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και το έτος συνολικά.

«Υποψιαζόμαστε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να επιτεθεί (ο Niccol) στους εργαζόμενους, όπως με την αύξηση των ωρών εργασίας στα καταστήματα» δήλωσε η αναλυτής του William Blair, Sharon Zackfia.

Τα παράπονα των πελατών

Όσο για τον ίδιο τον καφέ, είναι υπερβολικά καβουρδισμένος, σύμφωνα με θαμώνα των Starbucks που χρησιμοποίησε το όνομα Winter.

Ο Winter, ο οποίος έχει επισκεφθεί περισσότερες από 19.000 τοποθεσίες των Starbucks σε όλο τον κόσμο σε μια προσπάθεια να επισκεφθεί κάθε τοποθεσία που ανήκει σε εταιρείες, είπε ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει την ατμόσφαιρα στα Starbucks – τουλάχιστον όταν δεν υπάρχει η πρωινή βιασύνη – αλλά αυτές τις μέρες δεν βρήκε τον καφέ που θέλει.

Του άρεσε το 1997, λέει, αλλά τα Starbucks έκτοτε έχουν κάνει το μενού του πολύ πιο περίπλοκο με παραγγελίες ειδικού καφέ. «Και το να πάρω ένα φανταχτερό ποτό δεν σημαίνει ότι το απολαμβάνω πια».

Πηγή: skai.gr

