Μια αχτίδα φωτός διαφαίνεται για τη χρεοκοπημένη Tupperware η οποία συμφώνησε χθες Τρίτη να πουλήσει την επιχείρησή της σε μια ομάδα δανειστών έναντι 23,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και πάνω από 63 εκατομμυρίων δολαρίων σε ελάφρυνση χρέους, ακυρώνοντας τα σχέδιά της για μια ανοιχτή δημοπρασία των περιουσιακών της στοιχείων.

Η εταιρεία γνωστή για τα τάπερ της ανακοίνωσε τη συμφωνία σε μια ακρόαση πτωχευτικού δικαστηρίου στο Wilmington, Delaware. Ο δικαστής Brendan Shannon είπε ότι θα προγραμματίσει γρήγορα μια ξεχωριστή ακρόαση για να εξετάσει την έγκριση της πώλησης, η οποία ήταν πιθανότατα το καλύτερο αποτέλεσμα δεδομένων των «δύσκολων περιστάσεων» της εταιρείας.

Η εταιρεία με έδρα το Ορλάντο της Φλόριντα υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον περασμένο μήνα, με χρέη 818 εκατομμυρίων δολαρίων και σχέδιο να βρει αγοραστή εντός 30 ημερών. Αλλά μια ομάδα δανειστών της αντιτάχθηκε στα σχέδια πώλησης της εταιρείας, επιδιώκοντας αντ' αυτού να διεκδικήσουν τα περιουσιακά στοιχεία για τον εαυτό τους.

Η νέα συμφωνία πώλησης θα επιτρέψει στους δανειστές να αγοράσουν το εμπορικό σήμα της Tupperware και τις δραστηριότητές της σε βασικές αγορές, δήλωσε ο δικηγόρος της Tupperware Spencer Winters κατά την ακρόαση.

Η εταιρεία είπε ότι αρχικά θα επικεντρωθεί σε αγορές συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, του Μεξικού, της Βραζιλίας, της Κίνας, της Κορέας, της Ινδίας και της Μαλαισίας και σκοπεύει να συνεχίσει με ευρωπαϊκές και έπειτα με ασιατικές αγορές.

Αντίθετα, θα τερματίσει τις δραστηριότητές της σε άλλες αγορές, δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Laurie Ann Goldman την Τρίτη.

Κατά τη διάρκεια μιας δικαστικής ακρόασης την περασμένη εβδομάδα, η Tupperware υποστήριξε ότι οι δανειστές, οι οποίοι αγόρασαν το χρέος της Tupperware με μεγάλη έκπτωση, δε θα έπρεπε να επιτρέπεται να αποσπάσουν τους άλλους πιστωτές της Tupperware και να τους εμποδίσουν να επωφεληθούν από μια πώληση. Οι δανειστές είχαν υποστηρίξει ότι η προτεινόμενη δημοπρασία της Tupperware θα τους εμπόδιζε άδικα από το να χρησιμοποιήσουν ανταλλαγή χρέους ως μέρος της προσφοράς τους για τα περιουσιακά στοιχεία της Tupperware.

Ωστόσο, η εταιρεία είπε ότι βασιζόταν υπερβολικά σε ανεξάρτητους αντιπροσώπους πωλήσεων τα τελευταία χρόνια, υποφέροντας από μια χρόνια πτώση στις πωλήσεις της, ενώ έχασε ευκαιρίες για πώληση προϊόντων στο διαδίκτυο ή σε καταστήματα λιανικής.



Πηγή: skai.gr

