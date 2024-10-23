Ο χειμώνας ξεκινά με σιγουριά Protergia!

Η Protergia, αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN Energy & Metals για 5ο συνεχόμενο μήνα και στην έναρξη της χειμερινής περιόδου, με σεβασμό προς όλους τους καταναλωτές, διατηρεί τις τελικές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σταθερές.

Στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα παρατίθενται οι τιμές της Protergia για τον μήνα Νοέμβριο για τους οικιακούς καταναλωτές:

Αδιαπραγμάτευτη στρατηγική προτεραιότητα της Protergia είναι να παρέχει σιγουριά και ασφάλεια σε όλους τους πελάτες της, νέους και υφιστάμενους, με ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες και φυσικά την αξιοπιστία της METLEN Energy & Metals, στηρίζοντας την ενεργειακή αγορά στο σύνολο της.

