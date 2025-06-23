Λογαριασμός
Τραμπ: «Κρατήστε χαμηλά τις τιμές πετρελαίου - Εξόρυξη τώρα»

Ο Τραμπ πιέζει για αύξηση των εξορύξεων: «Εξορύξτε τώρα» αναφέρει σε ανάρτηση του σήμερα Δευτέρα, στην πλατφόρμα του στο Truth Social

Πετρελαιοπηγή

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα  Δευτέρα την επιθυμία του να διατηρηθούν χαμηλές οι τιμές του πετρελαίου, εν μέσω ανησυχιών ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να προκαλέσουν απότομη αύξηση των τιμών.

«Όλοι, κρατήστε χαμηλά τις τιμές του πετρελαίου, σας παρακολουθώ! Παίζετε το παιχνίδι του εχθρού, μην το κάνετε», έγραψε με κεφαλαία γράμματα στην πλατφόρμα του, Truth Social.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανάρτησε ακόμη ένα μήνυμα, απευθυνόμενο προς το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, προτρέποντάς το να «εξόρυξε, μωρό μου, εξόρυξε!»  προσθέτοντας: «Το εννοώ τώρα».

