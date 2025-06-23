Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα Δευτέρα την επιθυμία του να διατηρηθούν χαμηλές οι τιμές του πετρελαίου, εν μέσω ανησυχιών ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να προκαλέσουν απότομη αύξηση των τιμών.

«Όλοι, κρατήστε χαμηλά τις τιμές του πετρελαίου, σας παρακολουθώ! Παίζετε το παιχνίδι του εχθρού, μην το κάνετε», έγραψε με κεφαλαία γράμματα στην πλατφόρμα του, Truth Social.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανάρτησε ακόμη ένα μήνυμα, απευθυνόμενο προς το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, προτρέποντάς το να «εξόρυξε, μωρό μου, εξόρυξε!» προσθέτοντας: «Το εννοώ τώρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.