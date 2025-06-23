Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου UniCredit Andrea Orcel και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο Πρωθυπουργός έδωσε συγχαρητήρια και δήλωσε πως τον χαροποιεί η απόφαση της UniCredit να αυξήσει σημαντικά το μερίδιό της στην Alpha Bank.

«Πάντα πίστευα ότι η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρότερες και πιο ανταγωνιστικές τράπεζες. Σε αυτό το πνεύμα, κάθε διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να είναι προς όφελος όχι μόνο των μετόχων, αλλά και όλων των εμπλεκόμενων τραπεζών.

Πιστεύω ότι βλέπετε προφανώς τις σημαντικές δυνατότητες στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και αυξάνετε επίσης το μερίδιό σας σε μια περίοδο που τόσο η ελληνική όσο και η ιταλική οικονομία φαίνεται να τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα από ό,τι πολλοί πίστευαν. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα συνεργασία μεταξύ χωρών του νότου, η οποία μπορεί να εξέπληξε ορισμένους από τους φίλους μας, ορισμένους από τους φίλους μας στον βορρά, όσον αφορά στις οικονομικές μας επιδόσεις», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: «Με ενδιαφέρει επίσης πολύ να συζητήσουμε νέες ευκαιρίες, νέα προϊόντα και πώς η Alpha Bank μπορεί να συμβάλλει περισσότερο στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αξιοποιώντας την εξειδίκευσή σας και τα στοιχεία του ισολογισμού σας. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί. Είμαι πολύ χαρούμενος, να το ξαναπώ, για την απόφασή σας και σας συγχαίρω».

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου UniCredit Andrea Orcel ανέφερε: «Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ. Είμαι πολύ χαρούμενος για την επένδυση. Ξεκινήσαμε από κοινού. Το δεύτερο βήμα είναι η απόδειξη ότι η συνεργασία με την Alpha λειτουργεί πολύ καλά. Νομίζω ότι οι προσδοκίες που είχαμε όταν ξεκινήσαμε ως προς το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε από κοινού ήταν πολύ χαμηλότερες σε σχέση με αυτό που έχουμε επιτύχει, σε λιγότερο από έναν χρόνο. Υπάρχουν πολλά περισσότερα που συζητάμε τώρα.

Με την ηγεσία της Alpha συζητάμε πώς θα συνδυάσουμε, για παράδειγμα, τα κοινωνικά μας προγράμματα, με περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες αλλά και την υποστήριξη της κοινωνίας με ευρύτερο τρόπο, τώρα που οι τράπεζες είναι ισχυρότερες. Θεωρώ ότι επωφελούμαστε πολύ από τη σύνδεση με την Ελλάδα και η Ελλάδα επωφελείται πολύ από τη σύνδεσή της με τις 13 χώρες στις οποίες βρισκόμαστε. Είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι, πολύ χαρούμενοι και είμαι πολύ χαρούμενος που βρισκόμαστε στο περιβάλλον της ανάπτυξης και των ευκαιριών αυτής της χώρας».

Επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Η συνεργασία Alpha Bank - UniCredit, η πρώτη του είδους της στην Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση, αποτελεί έμπρακτη έκφραση εμπιστοσύνης στο μέλλον της χώρας μας και τοποθετεί σταθερά την Ελλάδα στον πυρήνα μίας ισχυρότερης και πιο ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. Η διεύρυνση αυτής της συνεργασίας δεν δημιουργεί μόνο νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, δίνοντας τους πρόσβαση στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, αλλά παράλληλα φέρνει πιο κοντά στους πολίτες της χώρας μας την πολύτιμη εμπειρία της UniCredit στη διαμόρφωση προϊόντων που ενισχύουν την καινοτομία και στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Κυβερνητικές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank παρουσίασε πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η τράπεζα, ανταποκρινόμενη στις προτροπές και τις πολιτικές της κυβέρνησης οι οποίες αποβλέπουν στην απόκτηση προσιτής στέγης και την τόνωση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

Οι ίδιες πηγές συμπληρώνουν πως σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, σημειώθηκε πως η Alpha Bank εκπονεί ειδική μελέτη, η οποία θα υποβληθεί στην κυβέρνηση, με στόχο να αναδείξει προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της προσφοράς και τη διευκόλυνση των πολιτών στην προσπάθεια απόκτησης κατοικίας.

Τονίστηκε ακόμα ότι η Alpha Bank δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοοικονομική συμπερίληψη, με λύσεις που συμβάλλουν στην καλύτερη πρόσβαση υποεξυπηρετούμενων ή απομακρυσμένων περιοχών της χώρας σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μέτωπο όπου αναμένεται να συμβάλλει η συνεργασία της τράπεζας με τα ΕΛΤΑ.

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

