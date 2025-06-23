Αύξηση 17,4% κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν στα 1,08 δισ. ευρώ.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Απρίλιο του 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 778,6 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 666,0 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Επιπλέον, αύξηση παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Απρίλιος 2025: 305,8 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2024: 257,7 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 6,4% όσο και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 27,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 77,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 1.177,0 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.137,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 206,4 εκατ. ευρώ ή 10,6%, παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.157,1 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 166,6 εκατ. ευρώ ή 20,5%, παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 980,1 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 5,8%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 4,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 10,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 60,1% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Απρίλιο του 2025, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 17,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αναλυτικότερα, πτώση κατά 3,9% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 505,7 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών αυξήθηκαν κατά 50,9% (Απρίλιος 2025: 514,3 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2024: 340,9 εκατ. ευρώ). Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της πτώσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 10,4% (Απρίλιος 2025: 427,3 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2024: 476,9 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 58,8% και διαμορφώθηκαν στα 78,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 15,5% και διαμορφώθηκαν στα 183,3 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 20,3% και διαμορφώθηκαν στα 78,2 εκατ. ευρώ, ενώ πτώση κατά 44,5% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 33,7 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 27,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 95,8 εκατ. ευρώ, όπως και αυτές από τις ΗΠΑ, που αυξήθηκαν κατά 81,0% και διαμορφώθηκαν στα 181,7 εκατ. ευρώ. Τέλος, άνοδο σημείωσαν και οι εισπράξεις από τη Ρωσία που διαμορφώθηκαν στα 0,4 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 10,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 2.157,1 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 26,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.040,3 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά 1,8% και διαμορφώθηκαν στα 1.025,6 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 861,5 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 5,7%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 25,4% και διαμορφώθηκαν στα 164,1 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 0,8% και διαμορφώθηκαν στα 297,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 25,0% και διαμορφώθηκαν στα 110,2 εκατ. ευρώ. Μειωμένες κατά 6,6% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 110,3 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 23,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 167,8 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 36,8% και διαμορφώθηκαν στα 325,5 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν σε 2,5 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Απρίλιο του 2025 διαμορφώθηκε σε 1.663,2 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 6,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 6,8% έναντι του Απριλίου του 2024, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 6,1%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης από τις λοιπές χώρες κατά 34,9%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά 11,1%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 706,5 χιλ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 8,2%, ενώ πτώση κατά 22,4% παρουσίασε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 155,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 9,3% και διαμορφώθηκε σε 231,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 10,1% σε 104,0 χιλ. ταξιδιώτες. Πτώση κατά 39,9% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 70,7 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε αύξηση κατά 41,1% και διαμορφώθηκε σε 127,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 43,5% σε 150,8 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία διαμορφώθηκε σε 0,9 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,8% και διαμορφώθηκε σε 4.122,2 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 3.896,0 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 10,8%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 3,9%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 2.041,1 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 19,7% και διαμορφώθηκε σε 2.081,2 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 3,2%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 27,9%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 3,6% και διαμορφώθηκε σε 475,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 22,6% και διαμορφώθηκε σε 164,6 χιλ. ταξιδιώτες. Πτώση κατά 11,0% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 198,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ‑27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 41,5% και διαμορφώθηκε σε 294,6 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 26,9% σε 339,5 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 2,8 χιλ. ταξιδιώτες.

Σημείωση: Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.

