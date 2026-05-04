Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται στα 107 δολάρια τη Δευτέρα, υποχωρώντας έστω και ελαφρά για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα προχωρήσει στην «απελευθέρωση» των ακινητοποιημένων φορτηγών πλοίων που έχουν κολλήσει στο Στενό του Ορμούζ και επεσήμανε την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «Project Freedom», στοχεύει στην παροχή βοήθειας σε πλοία που φέρουν σημαίες χωρών που δεν συνδέονται με τη σύγκρουση, ώστε να αποχωρήσουν από το Ορμούζ, με την εφαρμογή της επιχείρησης να αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα, σημειώνει το Trading Economics.

Ταυτόχρονα, το Ιράν επανεξετάζει την απάντηση της Ουάσινγκτον στην τελευταία του πρόταση 14 σημείων, αυξάνοντας τις ελπίδες για μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί απότομα φέτος, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ έχουν διαταράξει τις παγκόσμιες αγορές.

Εν τω μεταξύ, ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε σε μια συμβολική αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής του Ιουνίου, σηματοδοτώντας μια στάση business as usual μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουλίου) κινείται πτωτικά κατά 0,74%, στα 107,37 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη (09:10 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Ιουνίου) σημειώνει πτώση 0,96%, στα 100,96 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

