Σε ισχύ οι fast track εξώσεις - Ο δεκάλογος της νέας διαδικασίας

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μετά το αίτημα της αγοράς για μια νέα γενική ρύθμιση οφειλών, η κυβέρνηση έτεινε ευήκοον ους και σε ένα διαχρονικό αίτημα των ιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι έπεφταν…στα δίχτυα κακοπληρωτών και με το παλιό καθεστώς ήταν δύσκολο να ξεμπλέξουν.

Η Πρωτομαγιά έφερε λοιπόν ένα νέο καθεστώς εξώσεων το οποίο μειώνει δραστικά τις καθυστερήσεις και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, ώστε ιδιοκτήτες και νοικάρηδες να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Στο νέο καθεστώς κομβική θέση αποκτά ο δικηγόρος.

Πλέον τις διαταγές απόδοσης μισθίου και πληρωμής δεν θα τις εκδίδουν δικαστές, αλλά πιστοποιημένοι δικηγόροι. Σε κάθε Πρωτοδικείο της χώρας θα καταρτίζονται ειδικοί κατάλογοι δικηγόρων. Αυτοί θα επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να διασφαλίζεται η εμπειρία και η αξιοπιστία τους.

Συγκεκριμένα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να διαθέτουν τουλάχιστον 4ετή εμπειρία

Να είναι ταμειακά ενήμεροι προς τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο

Να μην έχουν υποστεί σοβαρές πειθαρχικές κυρώσεις

Να έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια

Έτσι επιταχύνεται η ανάκτηση από τους ιδιοκτήτες τόσο των ενοικίων που τους οφείλονται αλλά και των ίδιων των ακινήτων τους, τα οποία στις περιπτώσεις κακοπληρωτών αποτελούσαν τύποις τόπους κατάληψης.

Ταυτόχρονα όμως – και για να μην είναι μονόπλευρη η ρύθμιση- προβλέπεται αυτόματα μια περίοδος 6 μηνών για τη μεταστέγαση του ενοικιαστή χωρίς επιβάρυνση. Δίνεται μάλιστα η δυνατότητα με δικαστική παρέμβαση παράτασης της συγκεκριμένης περιόδου εφόσον συντρέχουν αποχρώντες λόγοι.

Το νέο πλαίσιο δημιουργεί ένα νέο τοπίο το οποίο απέχει άρδην από την προηγούμενη κρατούσα κατάσταση όπου μια διαδικασία έξωσης μπορούσε να μετατραπεί σε …Γολγοθά για τους εμπλεκόμενους με διαρκείς δικάσιμους και αναβολή στην αναβολή.

Τώρα μπαίνει ένα σαφές χρονικό κι όχι μόνο πλαίσιο. Ο δικηγόρος που αναλαμβάνει μια υπόθεση υποχρεούται να εκδώσει τη σχετική διαταγή μέσα σε 20 ημέρες από την ανάθεση. Η διαδικασία καλύπτει τόσο τη διαταγή πληρωμής για τα οφειλόμενα ενοίκια όσο και τη διαταγή απόδοσης μισθίου, δηλαδή την απομάκρυνση του ενοικιαστή όταν δεν πληρώνει ή όταν έχει λήξει η μίσθωση και δεν αποχωρεί.

Η αποζημίωση του ορίζεται στα 400€ για τη διαταγή πληρωμής και στα 300€ για αυτήν της απόδοσης μισθίου. Τα χρήματα καταβάλλονται προκαταβολικά μέσω του Δικηγορικού Συλλόγου με ηλεκτρονική διαδικασία και αποδίδονται μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι αφαιρείται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου η επιλογή της προσφυγής στα δικαστήρια. Παραμένει σε ισχύ και μάλιστα σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων και διεκδίκησης αποζημιώσεων ή άλλων αξιώσεων, παραμένει και απαραίτητη.

Ο δεκάλογος της νέας διαδικασίας έχει ως εξής :

1. Ο ιδιοκτήτης απευθύνεται στον δικηγόρο του για την υπόθεση. Δεν επιλέγει τον πιστοποιημένο δικηγόρο που εκδίδει τη διαταγή, καθώς αυτός ορίζεται αυτόματα από το Πρωτοδικείο.

2. Σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης, ενεργοποιείται η νέα διαδικασία διαταγής απόδοσης μισθίου.

3. Για μη πληρωμή ενοικίων παραμένουν οι ίδιες προθεσμίες: 15ήμερη εξώδικη προειδοποίηση και στη συνέχεια διαδικασία που ολοκληρώνεται σε περίπου 3 μήνες.

4. Για λήξη μίσθωσης προβλέπεται τρίμηνη εξώδικη προθεσμία και δίμηνη προθεσμία εκτέλεσης, δηλαδή τουλάχιστον 6 μήνες συνολικά για την αποχώρηση.

5.Ο δικηγόρος συντάσσει εξώδικο, ετοιμάζει τον φάκελο και καταθέτει αίτηση στο Πρωτοδικείο μαζί με παράβολο 300€.

6. Η Γραμματεία του Πρωτοδικείου ορίζει με σειρά έναν πιστοποιημένο δικηγόρο, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης από τα εμπλεκόμενα μέρη.

7. Ο πιστοποιημένος δικηγόρος ελέγχει τον φάκελο και εντός 20 ημερών και, εφόσον είναι πλήρης, υπογράφει τη διαταγή, δίνοντας και το δικαίωμα ανακοπής στον ενοικιαστή.

8. Εκδίδεται το εκτελεστό απόγραφο και επιδίδεται στον ενοικιαστή, με προθεσμία αποχώρησης 20 ημερών ή 2 μηνών, ανάλογα με την περίπτωση.

9. Ο ενοικιαστής μπορεί να προσφύγει δικαστικά με ανακοπή και ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας επιπλέον χρόνο αν υπάρχει λόγος.

10. Στη λήξη μίσθωσης, ο ενοικιαστής έχει εγγυημένο από τον νόμο τουλάχιστον 6 μήνες για να μετακομίσει χωρίς κόστος, ενώ ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τα έξοδα της διαδικασίας.

