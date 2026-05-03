Η γερμανική κυβέρνηση θα συντονιστεί με την ΕΕ για την απάντηση στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στα οχήματα, αναφέρει την Κυριακή το υπουργείο Οικονομικών της χώρας.



«Η Γερμανία έλαβε υπόψη την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκεται σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ διεξάγει συνομιλίες με την Ουάσινγκτον» τονίζει το γερμανικό ΥΠΟΙΚ.

«Θα συντονιστούμε στενά εντός της ΕΕ για τα επόμενα βήματα», ανέφερε το υπουργείο.Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την ΕΕ στο 25%, ισχυριζόμενος ότι το μπλοκμε την εμπορική του συμφωνία με την Ουάσινγκτον. Εντούτοις, η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου φαίνεται ότι έχει αποτελεί αντίδραση στις δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ότι «οι ΗΠΑ ταπεινώνονται στο πόλεμο με το Ιράν».

