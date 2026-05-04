Η κρίση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε νέα, ιδιαίτερα ρευστή και επικίνδυνη φάση, με επίκεντρο το Στενό του Ορμούζ και την εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ θετικές συνομιλίες» με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα ξεκινήσει σήμερα την «Επιχείρηση Ελευθερία» που έχει στόχο τον απεγκλωβισμό των πλοίων που βρίσκονται στον Κόλπο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Τεχεράνης.

Αν και Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία δεν αποτελεί αποστολή συνοδείας, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική υποστήριξη θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη και 15.000 στρατιωτικού προσωπικού.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζιζί, προειδοποίησε από την πλευρά του ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο Στενό του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας.

Την ίδια ώρα, η ένταση στην περιοχή εντείνεται μετά τις πληροφορίες ότι πλοίο επλήγη από άγνωστα βλήματα στο Στενό, χωρίς πάντως να υπάρξουν τραυματισμοί στο πλήρωμα.

Το Ισραήλ, εν τω μεταξύ, συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο και να εκδίδει προειδοποιήσεις για επικείμενες επιθέσεις προς τους κατοίκους πόλεων και χωριών στον νότο, ενώ έχει επεκτείνει και την περιοχή ελέγχου του στη Γάζα, δημιουργώντας τη λεγόμενη «Πορτοκαλί Γραμμή», περιορίζοντας τις μετακινήσεις και την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Παράλληλα, οι επιπτώσεις του πολέμου γίνονται όλο και πιο αισθητές στην παγκόσμια οικονομία, με τη μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ να έχει εκτιναχθεί στα 4,45 δολάρια το γαλόνι.

