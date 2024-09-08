«Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν ενίσχυση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη η χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, σε εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, με τίτλο: «Η Συμβολή του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης στην Παιδεία, στην Υγεία και στο Περιβάλλον», στο πλαίσιο της 88ης ΔΕΘ.

«Αυτό, χάρη στην επιτυχή διαπραγμάτευση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη» συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης και προσέθεσε: «Είμαστε αποφασισμένοι, όχι μόνο να απορροφήσουμε και το τελευταίο ευρώ, αλλά να αξιοποιήσουμε την κοινοτική χρηματοδότηση προς όφελος της ανάπτυξης, προς όφελος της επιτάχυνσης της αναπτυξιακής διαδικασίας. Αυτό βεβαίως είναι εύκολα πεις είναι λίγο δυσκολότερο να το κάνεις. Αυτή την ώρα που μιλάμε, σε ολόκληρη την Ελλάδα εκατοντάδες άνθρωποι εργάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Κοντά σε αυτά που γνωρίζαμε τόσα χρόνια και συνεχίζονται, πού είναι τα προγράμματα του ΕΣΠΑ έχουν προστεθεί και τα προγράμματα του Τ.Α., όπου οι προθεσμίες είναι πιο σφιχτές και τα πράγματα σε όλη την Ευρώπη από πλευράς διαχείρισης εξ' ορισμού είναι πιο δύσκολα.

Όμως, την ώρα που η πατρίδα μας έχει βιώσει την άνευ προηγουμένου κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, τώρα χωρίς υπερβολή είναι το πατριωτικό μας καθήκον να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί είναι ώρα να επουλώσουμε τις πληγές της κρίσης και να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο».

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι όλοι όσοι διαχειρίζονται τέτοια προγράμματα, «είτε σε κεντρικό, είτε σε περιφερειακό επίπεδο», είτε ενταγμένοι στην κυβερνητική μηχανή, είτε στις περιφέρειες και στους δήμους, «συμμερίζονται απόψεις, που δεν έχουνε κανένα κομματικό χρώμα, αλλά είναι απόψεις που υπογραμμίζουν τη μεγάλη προστιθέμενη αξία και χρησιμότητα του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης» και επεσήμανε: «Και θα έλεγα ότι εκτός από τα παραδοσιακά έργα, που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, που ασφαλώς έχουν τη χρησιμότητα τους, βασικά δηλαδή τα έργα των υποδομών, πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να δούμε έργα που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, έργα κατάρτισης τα οποία πρέπει να πιάνουν τόπο γιατί τα χρειάζεται η οικονομία, αλλά και έργα που είναι ιδιαίτερης προτεραιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι τα έργα της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε προς μία πραγματικά σύγχρονη ευρωπαϊκή κατεύθυνση χωρίς μεγάλα λόγια, χωρίς διακηρύξεις, αλλά με στόχο διαγράμματα με χρονοδιαγράμματα συγκεκριμένα, που θα έχουν και το αντίστοιχο αποτέλεσμα».

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης τόνισε: «Δύο στα τρία ευρώ, που μπαίνουν στην ελληνική οικονομία, προέρχονται από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις» και συνέχισε: «Φέτος έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των τελευταίων δεκατεσσάρων ετών, ύψους 12,2 δισεκατομμυρίων, όπου κατ' ουσίαν το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος φτάνει τα 8 δισεκατομμύρια.

Δηλαδή, δύο στα ευρώ, που μπαίνουν στην ελληνική οικονομία, προέρχονται από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις».

«Δεν έχουμε δικαίωμα να απωλέσουμε κανέναν πόρο, κανένα ευρώ. Στο Ταμείο Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή προετοιμαζόμαστε, μετά την έγκριση που πήραμε και για το τέταρτο αίτημα πληρωμής, εκταμίευσης της επιχορήγησης ενός δισεκατομμυρίου, θα έχουμε συνολικά εισπράξει 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή το 50,5% του προγράμματος. Αυτό μας κρατά στην πρώτη θέση, κατά κεφαλήν, στις εκταμιεύσεις και βεβαίως τις πρώτες θέσεις από για την υλοποίηση των οροσήμων» είπε.

Ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι πολλά από τα 45 μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ συγχρηματοδοτούνται και από ευρωπαϊκούς πόρους.

«Σήμερα, η Ελλάδα, το δεύτερο εξάμηνο, βρίσκεται δεύτερη από την κορυφή της ανάπτυξης στην Ευρώπη και πρώτη στην Ευρωζώνη. Αυτό πρακτικά, κάπως μετουσιώνεται σε θέσεις εργασίας, ευημερία, βελτίωση καθημερινότητας της κοινωνίας, των πολιτών, σε ευημερία που έρχεται να καλύψει και κενά στην υγεία, την παιδεία και στο περιβάλλον» είπε ο κ. Παπαθανάσης και προσέθεσε: «Η πολιτική μας είναι μεταρρυθμιστική, οι μεταρρυθμίσεις μαζί με τους ευρωπαϊκούς πόρους αλλάζουν την Ελλάδα. Και θα συνεχίσουμε, διότι αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε, διότι αυτό δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, νέες θέσεις για τα νέα παιδιά, νέες θέσεις για τους Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να γυρίσουν πίσω».

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε στις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ και του ΤΑ, ανά τομέα, για την υγεία την παιδεία και το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα:

Στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ για την παιδεία προβλέπονται δράσεις και έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για την υγεία δράσεις και έργα πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ. Για το περιβάλλον πόροι ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικά, για τις προβλεπόμενες δράσεις του ΕΣΠΑ για το περιβάλλον, ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε: «Είναι πράγματι το σημαντικότερο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και κατ' ουσίαν προωθεί μία πράσινη Ευρώπη, άλλωστε η πράσινη Ελλάδα, ως στόχος που έχουμε θέσει και στο ΕΣΠΑ και στο Ελλάδα 2-0, πατάει επάνω σε τέσσερις πυλώνες, στην πράσινη μετάβαση, στη ψηφιακή μετάβαση, στην κατάρτιση και βεβαίως στην ανταγωνιστικότητα και στην ενίσχυση των επιχειρήσεων».

Αντίστοιχα, το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί 51 έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στον τομέα της παιδείας χρηματοδοτούνται 21 έργα, συνολικού προϋπολογισμού ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα κατευθυνθούν 387 εκατομμύρια, στη δευτεροβάθμια 453 εκατομμύρια ευρώ και στην τεχνική, εκπαιδευτική επαγγελματική εκπαίδευση για κατάρτιση 191 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά αφορούν τεχνολογικό εξοπλισμό και εκπαιδευτικά εργαλεία, που προβλέπονται και στο πρόγραμμα ίδρυσης 5 νέων θεματικών και 10 πειραματικών ΙΕΚ, την αναβάθμιση 25 επαγγελματικών λυκείων, κ'α.

Στον τομέα της υγείας, οι δράσεις, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, αφορούν έργα, όπως, ο εξοπλισμός πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας, άλλες δράσεις που προάγουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη των υπηρεσιακών λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ, επέκταση του εθνικού δικτύου τηλεϊατρικής, την ψηφιοποίηση του εθνικού οργανισμού πιστοποίησης για την υγεία, κά.

Από τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 156 Κέντρα Υγείας αναβαθμίζονται, όπως επίσης και 90 Νοσοκομεία. Επίσης, τρέχει το πολύ σημαντικό πρόγραμμα πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης», που περιλαμβάνει το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» με δωρεάν μαστογραφίες για όλες τις γυναίκες άνω των 45 ετών, το dentist pass, προληπτικά τεστ για τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας, παχέος εντέρου και δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για τις καρδιακές παθήσεις, κά.

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας είπε ότι «η Συνοχή κάνει ορατή την Ευρώπη στους πολίτες της» και τόνισε: «Είναι ανάγκη να μιλήσουμε ξανά στην Ευρώπη για τη Συνοχή, γιατί ακριβώς σε αυτούς τους τρεις τομείς, στην υγεία, την παιδεία και το περιβάλλον, αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο, η σημασία και η αξία της. Άλλωστε, η Συνοχή είναι το μοναδικό πολυετές και από κάτω προς τα επάνω χρηματοδοτικό και επενδυτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα σας πω ότι είναι περισσότερο από ένα απλό οικονομικό εργαλείο. Είναι το μέσο που μπορεί να κάνει τη διαφορά στις ζωές των πολιτών».

Ο περιφερειάρχης υπογράμμισε τη θετική επίδραση που είχαν οι ευρωπαϊκοί πόροι στις περιφέρειες, οι οποίες κατάφεραν να στηρίξουν τις δομές υγείας, να προσφέρουν εξοπλισμό, να αναβαθμίσουν σχολικές μονάδες, να ψηφιοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και πρόσθεσε: «Με απλά λόγια, η Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αξιοποίηση των πόρων από τις Περιφέρειες της Ευρώπης σημαίνει καλά εξοπλισμένα νοσοκομεία, σημαίνει σύγχρονα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία στα σχολεία και τα Πανεπιστήμια, σημαίνει βιώσιμα μεταφορικά μέσα, σημαίνει ενεργειακή διαφοροποίηση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι καταλύτης για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, για την καταπολέμηση της φτώχειας, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την κοινωνική αλληλεγγύη. Όλα αυτά είναι έργα, που ήδη έχουμε υλοποιήσει και συνεχίζουμε να υλοποιούμε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και εδώ πρέπει να δούμε τον κομβικό ρόλο των 240 Περιφερειών και των 90.000 δήμων της Ευρώπης».

Τα συμπεράσματα των συζητήσεων παρουσίασαν ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ορέστης Καβαλάκης, και η γενική γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου.

«Το εθνικό σχέδιο για το ΤΑ, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα δισ. περίπου στην παιδεία, 2 δισ. για την υγεία και οκτώ δισ. για την προστασία του περιβάλλοντος» δήλωσε ο κ. Καβαλάκης και προσέθεσε: «Είναι τρία κομβικά σημεία, τα έργα έχουν αρχίσει ήδη και υλοποιούνται και στην παιδεία, έχουμε τα κέντρα υγείας τα οποία είναι εκσυγχρονίσουμε, έχουμε τα νοσοκομεία τα οποία φτιάχνουμε, έχουμε τον ιατρικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι στις διαγωνιστικές διαδικασίες και φυσικά έχουμε και τα ψηφιακά εργαλεία στην υγεία, πολύ σημαντικά, γιατί αλλάζουν τη σχέση του πολίτη με το σύστημα υγείας και επίσης βοηθούν και πάρα πολύ και τους επαγγελματίες υγείας».

«Έχουμε επιλέξει τρεις κύριους τομείς, την παιδεία, την υγεία και την κλιματική αλλαγή, γιατί θεωρούμε ότι αυτοί οι τομείς είναι σημαντικοί, όχι μόνο για το παρόν και το μέλλον της χώρας, αλλά και για την καθημερινότητα των πολιτών» υπογράμμισε η κ. Παντελοπούλου και συνέχισε: «Και αυτός ήταν ένας κύριος λόγος, που επιλέχθηκαν. Η συμπληρωματικότητα των πόρων. Είναι ένα υπαρκτό γεγονός και κάθε μέρα αποδεικνύεται το πόσο επωφελές είναι για τους πολίτες. Κάποια προγράμματα λειτουργούν μόνο από το ΕΣΠΑ και κάποια άλλα προγράμματα λειτουργούν από το ΤΑ, συμπληρωματικά, με εξαιρετικά αποτελέσματα για την καθημερινότητα των πολιτών. Η καθημερινή μας σκέψη, είναι στο πως θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των ανθρώπων που δουλεύουν στην υγεία και πώς τα ψηφιακά εργαλεία θα βοηθήσουν για αυτό το σκοπό. Η νέα προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ 2021-27 υλοποιείται κανονικά, μπορώ να πω με αρκετή επιτυχία, η απορρόφηση είναι σημαντική. Βέβαια, είμαστε στη μέση μιας προγραμματικής περιόδου και έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο να κάνουμε, αλλά δουλεύουν όλοι πολύ σκληρά και οι διαχειριστικές αρχές και οι δικαιούχοι. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως είχαμε και στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο».

Την εκδήλωση παρακολούθησε και ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας.

Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις θεματικές ενότητες:

Στην 1η θεματική, με τίτλο «Ψηφιακά εργαλεία στην Παιδεία» συμμετείχαν ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σπύρος Δουκάκης, ο πρόεδρος του ΕΔΥΤΕ Α.Ε., Στέφανος Κόλλιας καθώς και ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

Στη 2η θεματική, με τίτλο «Ψηφιακά εργαλεία στην Υγεία» συμμετείχαν η γενική γραμματέας ΠΔΕ & ΕΠΑ, Κατερίνα Οικονόμου, η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν - Βενετία Βιλδιρίδη, ο διευθύνων σύμβουλος της ΚτΠ ΜΑΕ, Σταύρος Ασθενίδης, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, Νίκη Τσούμα και ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννης Βλαχάβας.

Στην 3η θεματική, με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας την Κλιματική Αλλαγή: Προκλήσεις και λύσεις για το Περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη» συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, Γιώργος Ζερβός, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Εμμανουήλ Γραφάκος και ο προϊστάμενος της Μονάδας Ελλάδας - Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Carsten Rasmussen.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

