O οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας S&P αναβάθμισε περαιτέρω την αξιολόγηση της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα, και ειδικότερα στη βαθμίδα «BBB» από «ΒΒΒ-» με σταθερές προοπτικές.

Σημειώνεται ότι ο S&P ήταν ο πρώτος από τους τρεις μεγάλους αμερικανικούς οίκους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που έδωσαν επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 2023.

Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, σε συνδυασμό με την ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη, επιτρέπουν στην Ελλάδα να συνεχίσει να υπερκαλύπτει τους δημοσιονομικούς στόχους, σημειώνει ο οίκος. Παρά το δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον, προσθέτει ο οίκος, στα περισσότερα σενάρια, η Ελλάδα θα δει περαιτέρω σταθερή μείωση του καθαρού χρέους προς το ΑΕΠ. Στο βασικό του σενάριο, ο οίκος αναμένει ότι ο δείκτης αυτός θα μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Η ταμειακή θέση του ΟΔΔΗΧ παρέχει στην Ελλάδα ένα πρόσθετο απόθεμα ασφαλείας, το οποίο εκτιμάται στο 15% του ΑΕΠ και καλύπτει σχεδόν τρία χρόνια από τις επερχόμενες λήξεις χρέους, τονίζει η S&P.

Οι σταθερές προοπτικές, σύμφωνα με τον οίκο, εξισορροπούν τις σταθερές οικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές της Ελλάδας με τα υψηλά αποθέματα εξωτερικού και δημόσιου χρέους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του οίκου, η Ελλάδα ξεπέρασε σημαντικά τους δημοσιονομικούς της στόχους για το 2024. Ο οίκος εκτιμά ότι η κυβέρνηση πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 3,5% του ΑΕΠ το 2024, πολύ πάνω από τον αρχικό στόχο του 2,1% του ΑΕΠ. Ο οίκος αποδίδει μέρος της υπεραπόδοσης στην υποεκτέλεση των προγραμματισμένων επενδύσεων, η οποία είναι πιθανό να αντιστραφεί το 2025. Ωστόσο, η υπεραπόδοση στις προσπάθειες φορολογικής συμμόρφωσης στήριξε και πάλι την υπεραπόδοση και αναμένεται ότι αυτό θα συνεχίσει να στηρίζει την αύξηση των εσόδων φέτος.

Ο οίκος αναφέρει ακόμη μεταξύ άλλων ότι η ελληνική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι των ομολόγων της στην ευρωζώνη. Προβλέπει ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ θα είναι κατά μέσο όρο 2,3% την περίοδο 2025-2028. Δεδομένων των περιορισμένων άμεσων δεσμών, ο αντίκτυπος στην Ελλάδα από τις αλλαγές στους δασμούς των ΗΠΑ είναι πιθανό να είναι μέτριος. Από την άλλη πλευρά, η αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας που συνδέεται με το NextGenEU κατά την περίοδο 2025-2026 θα προσφέρει σημαντική ώθηση. Μεσοπρόθεσμα, η ανάπτυξη αναμένεται να ενισχυθεί από τη συνεχιζόμενη βελτίωση των επιπέδων απασχόλησης, την άνοδο των πραγματικών μισθών και τις πιθανές θετικές δευτερογενείς επιδράσεις από τις υψηλότερες δαπάνες της Γερμανίας και της ΕΕ.

Ο λόγος του καθαρού δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ παρουσιάζει σαφή και συνεχή βελτίωση. Τα συνεχή πρωτογενή πλεονάσματα, σε συνδυασμό με την ανθεκτική ανάπτυξη, οδηγούν τον οίκο στην πρόβλεψη ότι ο λόγος αυτός θα μειωθεί στο 114% το 2028.

Ακόμη, ο οίκος προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα είναι κατά μέσο όρο 2,4% την περίοδο 2025-2026, με κινητήρια δύναμη τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση, ενώ η οικονομική ανάπτυξη στη συνέχεια θα αρχίσει να επιβραδύνεται καθώς το NextGenEU αρχίζει να ολοκληρώνεται.

Η ελληνική οικονομία συνέχισε να υπερβαίνει την εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος για δυνητική ανάπτυξη 1,9%, σημειώνει ο οίκος. Με κινητήρια δύναμη την ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα που τροφοδοτείται από το NextGenEU, την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ισχυρή τουριστική ζήτηση, η συνολική αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ έφτασε το 2,3% το 2024. Η οικονομία όχι μόνο ξεπέρασε την εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη δυνητική ανάπτυξη, αλλά και την ανάπτυξη 0,9% που πέτυχε η ζώνη του ευρώ στο σύνολό της πέρυσι. Οι επενδύσεις σε ολόκληρη την οικονομία αυξάνονται, αλλά εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τα ιστορικά επίπεδα και τροφοδοτούνται από τον δημόσιο τομέα και όχι από τον ιδιωτικό. Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος της επενδυτικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα αφορά την ακίνητη περιουσία, η οποία, αν και σχετίζεται με τον τουρισμό, δεν συμβάλλει τόσο προφανώς στην αύξηση της παραγωγικότητας όσο άλλες επενδύσεις στο κεφαλαιακό απόθεμα, όπως ο μηχανολογικός εξοπλισμός.

Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την αγορά εργασίας είναι θετικές. Σύμφωνα με τα τελευταία εναρμονισμένα στοιχεία για την ανεργία, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μειώθηκε στο 8,6% τον Φεβρουάριο του 2025, καθιστώντας την ανεργία στην Ελλάδα την τέταρτη υψηλότερη στην ΕΕ, αντί για τη δεύτερη υψηλότερη, όπως ήταν στο τέλος του 2024. Ξεχωριστά, ο πληθυσμός έχει αυξηθεί ηλικιακά καθώς οι νέοι εργαζόμενοι έχουν μεταναστεύσει, σε συνδυασμό με την μεγάλη πτώση των ποσοστών γεννήσεων από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Παρ' όλα αυτά, αν και ο πληθυσμός της Ελλάδας έχει πλέον σημαντικά μεγαλύτερη ηλικία, το ποσοστό απασχόλησης πλησιάζει να ξεπεράσει το πιο πρόσφατο ανώτατο επίπεδό του, το 2008. Αυτό αντανακλά το αυξανόμενο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών εργαζομένων, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις που καταργούν τα μέτρα που αποθαρρύνουν τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας από το να επανέλθουν στο εργατικό δυναμικό. Σε συνδυασμό με την αύξηση των πραγματικών μισθών, ο οίκος αναμένει ότι η αύξηση των επιπέδων απασχόλησης θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς, ο οίκος εκτιμά ότι ο κίνδυνος για την Ελλάδα είναι διαχειρίσιμος. Στις 2 Απριλίου 2025, τονίζει ο οίκος, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα επιβάλουν δασμούς 20% στα προϊόντα που εισέρχονται από την ΕΕ. Αν και οι δασμοί αυτοί μιεώθηκαν σε 10% για 90 ημέρες μόλις μια εβδομάδα αργότερα, ο οίκςο εξακολουθεί να βλέπει τον κίνδυνο κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου. Η Ελλάδα έχει μικρή άμεση έκθεση στις ΗΠΑ. Οι άμεσες εξαγωγές αγαθών ανέρχονται σε περίπου 0,8% του ΑΕΠ. Τούτου λεχθέντος, η Γερμανία και η Ιταλία, οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας, είναι σημαντικά πιο εκτεθειμένες στις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών. Ο μεταποιητικός τομέας της Ελλάδας, ο οποίος έχει αυξήσει τη σημασία του τα τελευταία χρόνια, εξάγει σημαντικό όγκο ενδιάμεσων αγαθών σε γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Ιταλίας. Επιπλέον, ο ναυτιλιακός τομέας της Ελλάδας θα επηρεαστεί σαφώς αρνητικά από τον μειωμένο όγκο των παγκόσμιων συναλλαγών, αν και οι στρατηγικές επανεξαγωγής και αναδρομολόγησης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον μετριασμό των συνολικών επιπτώσεων. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένης της αρκετά χαμηλής συμβολής του στα κρατικά έσοδα, ένα σοκ στον τομέα της ναυτιλίας είναι απίθανο να επηρεάσει σημαντικά τα δημόσια οικονομικά.

Παρά το αβέβαιο εξωτερικό περιβάλλον, ο οίκος αναμένει ότι η οικονομική δραστηριότητα θα είναι ανθεκτική τα επόμενα χρόνια. Συνολικά, το ΑΕΠ εξακολουθεί να είναι περίπου 15% κάτω από το ανώτατο επίπεδο πριν από την κρίση χρέους, γεγονός που υποδηλώνει την ικανότητα να συνεχίσει να υπερέχει έναντι των ομολόγων της ευρωζώνης. Επιπλέον, οι δαπάνες του NextGenEU πρόκειται να αυξηθούν σημαντικά την περίοδο 2025-2026, καθώς πλησιάζει η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2026 γι ατις δαπάνες.

Οι πρόσφατες διαδηλώσεις για τα Τέμπη, προσθέτει ο οίκος, υποδηλώνουν δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν φαίνεται πιθανό να αλλάξουν τη βραχυπρόθεσμη πορεία των μεταρρυθμίσεων. Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2025, και στην επέτειο των δύο ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, εκδηλώθηκαν μαζικές διαδηλώσεις. Η απογοήτευση αυξήθηκε για την αργή πρόοδο της έρευνας του κοινοβουλίου σχετικά με το δυστύχημα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 57 άτομα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το θέμα έχει πλήξει τη δημοτικότητα της ΝΔ, αλλά οι εκλογές δεν πρόκειται να διεξαχθούν πριν από το 2027. Αν και η κυβέρνηση είναι πιθανό να δώσει προτεραιότητα στις σιδηροδρομικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια, ο οίκςο δεν αναμένει να δει κάποια άλλη σημαντική αλλαγή στην κυβερνητική πολιτική.

Ακόμη, ο οίκος θεωρεί ότι οι κλαδικοί κίνδυνοι στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχουν μειωθεί και οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε μια νέα φάση σταθερότητας και ανάπτυξης. Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδας έχει ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τα πρότυπα της ευρωζώνης, ενισχυμένο από την προληπτική εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα προληπτικά μέτρα και την επιτυχή εξυγίανση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) - κυρίως μέσω του προγράμματος «Ηρακλής». Ο δείκτης NPE του τραπεζικού τομέα μειώθηκε στο 4,6% από πάνω από 56% το 2016, υποβοηθούμενος από την εξυγίανση, τον εξορθολογισμό των επιχειρηματικών μοντέλων και τις σταθερές λειτουργικές επιδόσεις.

Ανοδικό σενάριο

Ο οίκος σημειώνει ότι θα μπορούσε να αναβαθμίσει περαιτέρω την αξιολόγησή του αν οι εξωτερικές ανισορροπίες της Ελλάδας βελτιώνονταν σημαντικά. «Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν βλέπαμε μείωση της εξάρτησης της οικονομίας από τις εισαγωγές. Θα μπορούσαμε επίσης να αναβαθμίσουμε την Ελλάδα εάν βλέπαμε μια ουσιαστική μείωση του εξωτερικού χρέους, μεγάλο μέρος του οποίου οφείλεται στο δημόσιο», σημειώνει ο οίκος.

Πτωτικό σενάριο

Παράλληλα, σημειώνει ότι θα μπορούσε να υποβαθμίσει την αξιολόγηση μελλοντικά εάν οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας επιδεινωθούν σημαντικά.

Κ. Χατζηδάκης: Απάντηση στην καταστροφολογία η αναβάθμιση από την S&P

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σχολίασε ότι «η περαιτέρω αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας εντός της επενδυτικής βαθμίδας από την S&P, ιδιαίτερα σε περίοδο διεθνούς αναταραχής και αβεβαιότητας, αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης».

Αναλυτικά η δήλωση Χατζηδάκη

Ενώ ορισμένοι επιμένουν να αμφισβητούν κάθε πρόοδο πού έχει επιτευχθεί τα τελευταία 6 χρόνια, ο ένας επενδυτικός οίκος μετά τον άλλο προχωρούν σε αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.

Η S&P, που απένειμε πέρυσι την επενδυτική βαθμίδα στην ελληνική οικονομία, σήμερα προχώρησε σε περαιτέρω αναβάθμιση. Για εμένα προσωπικά είναι ιδιαίτερα σημαντική η υπογράμμιση από την S&P της δημοσιονομικής σύνεσης που χαρακτηρίζει την πολιτική της κυβέρνησης, καθώς και η αναγνώριση της συστηματικής προσπάθειας για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής που έγινε τα τελευταία χρόνια.

Η περαιτέρω αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας εντός της επενδυτικής βαθμίδας από την S&P, ιδιαίτερα σε περίοδο διεθνούς αναταραχής και αβεβαιότητας, αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Είναι μια επιτυχία όχι μόνο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά ολοκλήρου του ελληνικού λαού.

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα εξελίσσεται, μεταρρυθμίζεται και κερδίζει τη διεθνή εμπιστοσύνη»

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε από τη μεριά του - μεταξύ άλλων - ότι «H αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s συνιστά ένα πολύ ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης στη χώρα μας, το οποίο αποκτά μεγαλύτερη αξία σε καιρούς διεθνούς αβεβαιότητας. Η Ελλάδα επανακάμπτει δυναμικά στον χάρτη, κατακτώντας ακόμη ένα ακόμη σκαλί στην επενδυτική βαθμίδα».

Αναλυτικά η δήλωση Πιερρακάκη

H αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s συνιστά ένα πολύ ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης στη χώρα μας, το οποίο αποκτά μεγαλύτερη αξία σε καιρούς διεθνούς αβεβαιότητας. Η Ελλάδα επανακάμπτει δυναμικά στον χάρτη, κατακτώντας ακόμη ένα ακόμη σκαλί στην επενδυτική βαθμίδα.

Οι προβλέψεις της S&P για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας δικαιώνουν τις κυβερνητικές επιλογές αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών που ενστερνίστηκαν την πεποίθησή μας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μόνη ασφαλής διέξοδος από την πολυετή οικονομική περιπέτεια. Αυτός είναι ο δρόμος και για το μέλλον. Πετυχαίνουμε τους στόχους μας, χτίζουμε την οικονομία σε υγιή θεμέλια, επιστρέφουμε στην κοινωνία δίκαιο μερίδιο από την πρόοδο.

Η σημερινή έκθεση ενός από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αξιολόγησης προβλέπει ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 2,7% έως το 2028, ενώ στο ίδιο διάστημα η ανάπτυξη θα παραμείνει μεσοσταθμικά στο 2,4%. Το 2028 το χρέος θα έχει πέσει 50 μονάδες κάτω από το 2019, γεγονός που συνιστά μία από τις μεγαλύτερες απομειώσεις διεθνώς τα τελευταία χρόνια. Η S&P εκτιμά ότι στην απασχόληση έχουμε ήδη επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα του 2008, προβλέπει περαιτέρω μείωση της ανεργίας και αυξήσεις των εισοδημάτων για όλους, ως απόρροια της θετικής εικόνας της ελληνικής οικονομίας.

Η επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ αποτελεί για εμάς σημείο εκκίνησης για μια νέα εποχή οικονομικής εξωστρέφειας, ανταγωνιστικότητας, ψηφιοποίησης και καινοτομίας. Η Ελλάδα είναι πλέον ένας αξιόπιστος και σταθερός επιχειρηματικός προορισμός. Μια σύγχρονη οικονομία που εξελίσσεται, μεταρρυθμίζεται και κερδίζει τη διεθνή εμπιστοσύνη.

Προηγούμενες αξιολογήσεις οίκων

Υπενθυμίζεται ότι στην πολυπόθητη αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας προχώρησε στις 14 Μαρτίου ο οίκος αξιολόγησης Moody's Ratings, ο τελευταίος των «μεγάλων» που στερούσε ακόμα την επενδυτική βαθμίδα στην ελληνική οικονομία, σβήνοντας οριστικά το «στίγμα» που άφησε στη χώρα η κρίση χρέους. Ειδικότερα, η Moody's είχε αναβαθμίσει τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο «Baa3» από «Ba1» προηγουμένως, με σταθερές προοπτικές από θετικές.

Σημειώνεται ότι η S&P Global, η Fitch, η Morningstar DBRS και η Scope Ratings είχαν δώσει εδώ και καιρό στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα, ενώ πρόσφατα η Scope (τον Δεκέμβριο του 2024) και η DBRS (στις 7/3) αναβάθμισαν περαιτέρω την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, επικαλούμενες τις καλύτερες των αναμενόμενων δημοσιονομικές επιδόσεις, τη σημαντική μείωση του χρέους και την ταχεία οικονομική ανάπτυξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.