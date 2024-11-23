Οίκος Fitch: Αμετάβλητο το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒΒ- με σταθερό outlook

Δεν προέβη σε καμία αλλαγή, διατηρώντας σταθερό το αξιόχρεο της Ελλάδα, ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings.

Ειδικότερα, η Ελλάδα παραμένει στο «BBB-» με σταθερό outlook.

«Η αξιολόγηση της Ελλάδας στηρίζεται σε επίπεδα κατά κεφαλήν εισοδήματος υψηλότερα από τον μέσο όρο της κατηγορίας ‘BBB’, καθώς και σε δείκτες διακυβέρνησης που ευθυγραμμίζονται με τον μέσο όρο. Το πλαίσιο πολιτικής παραμένει αξιόπιστο, ενισχυόμενο από τη συμμετοχή στην ΕΕ και την ευρωζώνη. Παρά τη σημαντική πρόοδο, η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της κρίσης χρέους, όπως το πολύ υψηλό, αλλά μειούμενο, δημόσιο χρέος, οι χαμηλές επενδύσεις, τα εξωτερικά ελλείμματα και οι κληρονομημένες υποχρεώσεις του τραπεζικού τομέα» αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης.

Αναμένουμε ότι η υγιής δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης θα συνεχιστεί το 2025 και το 2026. Η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή δημοσιονομική θέση, με έλλειμμα προϋπολογισμού περίπου στο 1% του ΑΕΠ για το 2024, χαμηλότερο από τον μέσο όρο της κατηγορίας ‘BBB’ (2,6%) και τον μέσο όρο της ΕΕ (3,1%). Η βελτιωμένη είσπραξη φόρων και ο αυστηρός έλεγχος δαπανών ενισχύουν τα δημόσια οικονομικά. Προβλέπουμε ότι το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα θα παραμείνει πάνω από το 2% του ΑΕΠ τουλάχιστον έως το 2026» τονίζει.

