Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι είναι, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, στις μεγάλες αλυσίδες η τιμή κιλού για το κρέας στο «Καλάθι του Πάσχα» (αρνί και κατσίκι).

«Και αυτό παρά τη μειωμένη παραγωγή λόγω ζωονόσων και την αυξημένη ζήτηση, καθώς φέτος συμπίπτει το Ορθόδοξο και το Καθολικό Πάσχα» όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται το «θετικό για τους καταναλωτές» αποτέλεσμα αυτό προήλθε «μέσα από συνδυαστικές κινήσεις για λειτουργία του ανταγωνισμού, συνεχείς ελέγχους και πίεση στην αγορά».

«Αν συνυπολογιστεί και η μείωση στις τιμές των καυσίμων, που είναι της τάξης τουλάχιστον του 10%, τότε γίνεται εμφανές ότι οι καταστροφολόγοι της αντιπολίτευσης, που μιλούσαν για το ακριβότερο Πάσχα όλων των εποχών, διαψεύδονται οικτρά. Όπως διαψεύδονται και όσοι καλλιεργούσαν κλίμα ακρίβειας για τους δικούς τους σκοπούς» προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Οι ενημερωμένοι καταναλωτές έχουν τη δύναμη. Ως Πολιτεία συνεχίζουμε με πολιτικές και μέτρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών. Συνεχίζουμε δίπλα στον πολίτη με πράξεις, χωρίς κανέναν εφησυχασμό» καταλήγει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης.

