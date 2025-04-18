ΑΑΔΕ: Επιστρατεύει τον «μεγάλο αδελφό» σε βαπτίσεις, γάμους και δεξιώσεις

Σε χώρους δεξιώσεων και πάσης φύσεως κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως είναι τα εταιρικά πάρτι ή οι βαφτίσεις, θα εστιάσει από το καλοκαίρι ο «μεγάλος αδελφός» της εφορίας.

Σταδιακά και έως το τέλος του έτους στο «στόχαστρο» θα μπουν περισσότεροι κλάδοι, όπως γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής, φυσικοθεραπευτήρια, σχολές χορού, ξενοδοχεία και οργανωμένα καταλύματα.

Πρόκειται για το «ψηφιακό μάτι» ή το ψηφιακό πελατολόγιο από την ΑΑΔΕ, το οποίο ενεργοποιήθηκε από την περασμένη Δευτέρα σε συνεργεία, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, πάρκινγκ, πλυντήρια οχημάτων και βουλκανιζατέρ. Αφορά στην παρακολούθηση της πελατειακής κίνησης των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, με το νέο σύστημα να επιτρέπει τη διασταύρωση των συναλλαγών με τα δεδομένα των αποδείξεων στο MyData, εντοπίζοντας περιπτώσεις φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.

Το ψηφιακό πελατολόγιο αποτελεί τη μετεξέλιξη του βιβλίου πελατών, το οποίο τηρούσαν παλαιότερα πολλές επαγγελματικές ομάδες. Αυτά, όπως αναφέρουν στελέχη του φοροελεγκτικού μηχανισμού, απαιτούσαν πολλές ελεγκτικές επαληθεύσεις για την αποκάλυψη πιθανής φοροδιαφυγής. Ενώ, με τη σύγχρονη εκδοχή οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις γίνονται «απλή υπόθεση», χωρίς να απαιτείται ούτε η σε πρώτο στάδιο επίσκεψη των ελεγκτών στην έδρα της επιχείρησης.

Πλέον, η διαδικασία της καταγραφής θα είναι αυτοματοποιημένη. Με την είσοδο ενός οχήματος στις επιχειρήσεις όπου ήδη εφαρμόζεται το ψηφιακό πελατολόγιο, ο επαγγελματίας θα σκανάρει την πινακίδα του μέσω εφαρμογής, ενώ κατά την έξοδο θα πρέπει να σκανάρει και την απόδειξη της συναλλαγής. Έτσι, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να συγκρίνει τον αριθμό των οχημάτων με τις αποδείξεις που έχουν εκδοθεί, ενεργοποιώντας επιτόπιους ελέγχους σε περίπτωση αποκλίσεων.

Στην πλήρη λειτουργία του, με το νέο σύστημα όταν ένα όχημα εισέρχεται ή εξέρχεται από συνεργείο, πάρκινγκ, πλυντήριο ή εταιρεία ενοικίασης, ο επαγγελματίας θα σκανάρει με το κινητό τηλέφωνό του την πινακίδα του οχήματος και αυτόματα ο αριθμός κυκλοφορίας θα καταγράφεται στο ψηφιακό πελατολόγιο στην εφαρμογή MyDATAapp. Κατά την έξοδο του οχήματος ο επαγγελματίας θα πρέπει να σκανάρει την απόδειξη ή το τιμολόγιο που έχει εκδοθεί και θα ενημερώνεται το πελατολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρώνεται η διαδικασία και θα κλείνει η συναλλαγή.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το ψηφιακό πελατολόγιο προσφέρει στους επαγγελματίες αυτοματοποίηση στη διαχείριση των πελατών τους και συμμόρφωση με τις φορολογικές απαιτήσεις, μέσω μιας σειράς προηγμένων λειτουργιών. Όπως είναι η καταχώριση των νέων πελατών, η ενημέρωση και τροποποίηση υφιστάμενων εγγραφών, η ακύρωση πελατών χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης υποβολής εγγράφων, και η συσχέτιση των εγγραφών με αποδείξεις και παραστατικά. Οπότε, με το νέο σύστημα διευκολύνονται οι επιχειρήσεις να παρακολουθούν ψηφιακά τις συναλλαγές τους και να μειώνουν την πιθανότητα λαθών, τα οποία ενδέχεται να οδηγούν σε βαριά πρόστιμα.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι το φθινόπωρο θα ξεκινήσει και η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων μετά το «πράσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για ένα μέτρο που θα αποτελέσει «ανάχωμα» σε κρούσματα εικονικών συναλλαγών και κλοπής και απάτης στον ΦΠΑ. Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων εν αγνοία του εμφανιζόμενου ως λήπτη, ούτε η πιθανότητα καταχώρησης τιμολογίου εν αγνοία του εμφανιζόμενου ως εκδότη. Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών τιμολογίων θα επιβεβαιώνονται και από τους λήπτες, ενώ για όλες τις συναλλαγές θα διενεργούνται αυτόματα διασταυρώσεις και με στοιχεία από τις τράπεζες, για να επιβεβαιώνεται εάν πράγματι έχουν γίνει οι πληρωμές των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί. Η αρχή θα γίνει με τις μεγάλες επιχειρήσεις και θα ακολουθήσουν οι μικρότερες. Όλες, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, θα έχουν, συν τοις άλλοις, οφέλη με ταχύτερες επιστροφές φόρων, παραγραφή φορολογικών υποθέσεων στα τρία χρόνια και υπεραποσβέσεις για τον τεχνολογικό εξοπλισμό.

Όμηρος Εμμανουηλίδης

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.