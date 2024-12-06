Scope: Αναβάθμισε περαιτέρω στην επενδυτική βαθμίδα την Ελλάδα στο BBB, με σταθερό το outlook

Ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings αναβάθμισε την αξιολόγηση της Ελλάδας στο BBB από BBB- (με τη χώρα να ανεβαίνει ένα ακόμα σκαλί στην επενδυτική βαθμίδα που ήδη βρισκόταν) και αναθεώρησε το outlook σε σταθερό.

Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Ιουλίου 2024, ο οίκος είχε διατηρήσει την βαθμίδα BBB- αλλά είχε αναθεωρήσει σε εκείνη την αξιολόγηση το outlook σε θετικό από σταθερό. Σημειώνεται ότι την επενδυτική βαθμίδα αρχικά την έδωσε η Scope στην Ελλάδα στις 4 Αυγούστου 2023.

Σύμφωνα με την έκθεση, η αναβάθμιση στη βαθμίδα BBB αντανακλά την προσδοκία της Scope για συνεχή μείωση του λόγου του χρέους της γενικής κυβέρνησης κατά τα επόμενα χρόνια. Η ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος ενισχύεται από την πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και τις ιδιωτικοποιήσεις συστημικών τραπεζών. «Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των NPLs. Τα NPLs μειώθηκαν σημαντικά από 49,2% τον Ιούνιο του 2017 φτάνοντας στο 6,4% τον Ιούνιο του 2024», σημειώνει ο οίκος. Παρ' όλα αυτά, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παραμένουν σε αυτό το στάδιο πάνω από τους μέσους όρους της ΕΕ (1,9% από το β' τρίμηνο του 2024).

Οι εκτιμήσεις της Scope κάνουν λόγο για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2% φέτος και ίδιο επίπεδο και το 2025 και 1,6% κατά μέσο όρο από το 2026 έως το 2029. Η μεσοπρόθεσμη εκτίμηση είναι ωστόσο συγκριτικά αισιόδοξη, καθώς επί του παρόντος δεν προβλέπει ύφεση έως το 2029.

Επιπλέον, η υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, η μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και η στήριξη από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενισχύουν τη μακροοικονομική βιωσιμότητα και την τάση ανάπτυξης.

Ο δείκτης χρέους της γενικής κυβέρνησης έχει μειωθεί σημαντικά από το αποκορύφωμά του στην περίοδο της πανδημίας, που έφτασε στο 212,6% του ΑΕΠ το 2020, στο 155,3% έως το τέλος του 2024, που αντιπροσωπεύει σημαντική μείωση κατά 57 ποσοστιαίες μονάδες και κινείται χαμηλότερα από τα προ πανδημίας επίπεδα του 185,5% στα τέλη του 2019. Η οικονομική ανάκαμψη από το β΄ τρίμηνο του 2020 σε συνδυασμό με τον αυξημένο πληθωρισμό πρόσφατα και τα μειωμένα δημοσιονομικά ελλείμματα έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους και οι κινητήριες δυνάμεις φαίνονται αρκετά βιώσιμες ώστε να διατηρηθεί η συνεχής μείωση του χρέους, έστω και με σταδιακά ήπιο ρυθμό.

Ο δείκτης του χρέους προβλέπεται να μειωθεί στο 145,0% του ΑΕΠ έως το τέλος του 2025 και να μειωθεί περαιτέρω στο 132,0% έως το τέλος του 2029.

Η Scope επικαιροποίησε τις μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις για το πρωτογενές ισοζύγιο και αναμένει ότι η κυβέρνηση θα έχει κατά μέσο όρο πρωτογενές πλεόνασμα 2,75% κατά τη διάρκεια του 2024-27 για το υπόλοιπο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε αύξηση από προηγούμενη εκτίμηση, τον Ιούλιο του 2024, για πλεονάσματα 2,4-2,5% κατά τα ίδια έτη.

Δήλωση Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη για την αναβάθμιση από Scope

Η σημερινή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Scope, είναι επιτυχία όλων των Ελλήνων και έχει ιδιαίτερη σημασία για τρεις λόγους, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

- Πρώτον, είναι η πρώτη αναβάθμιση της χώρας εντός της επενδυτικής βαθμίδας, μετά την οικονομική κρίση. Η ελληνική οικονομία ανεβαίνει ψηλότερα και πλησιάζει τις προηγμένες οικονομίες.

- Δεύτερον, πραγματοποιείται σε περίοδο διεθνούς αναταραχής και ενώ ισχυρές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με την υποβάθμιση του αξιόχρεού τους.

- Τρίτον, επιβεβαιώνει την ορθότητα της δημοσιονομικής και γενικότερα οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, λίγες ημέρες πριν από τη συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2025.

Η έκθεση του οίκου Scope υπογραμμίζει τη μείωση του δημοσίου χρέους κατά 57 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, από 212,6% το 2020 σε 155,3% φέτος, χαμηλότερα από τα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ το 2029 εκτιμά ότι θα περιοριστεί περαιτέρω στο 132%, χαμηλότερα από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2010. Ο οίκος σημειώνει ακόμη την υπεραπόδοση του κρατικού προϋπολογισμού, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος με τον περιορισμό των κόκκινων δανείων και την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας που υποστηρίζεται από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις.

Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην κανονικότητα σηματοδοτεί καλύτερες συνθήκες χρηματοδότησης για το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, τόνωση των επενδύσεων, νέες θέσεις εργασίας και καλύτερες αμοιβές. Αυτός είναι ο δρόμος που ακολουθεί και θα συνεχίσει να ακολουθεί η κυβέρνηση, μακριά από τις σειρήνες του λαϊκισμού. Και αυτή η επιτυχία είναι επιτυχία όλων των Ελλήνων.

Πηγή: skai.gr

