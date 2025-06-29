Σφίγγει ο κλοιός για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές με ανεξόφλητες οφειλές - Τη Δευτέρα στη δημοσιότητα νέος κατάλογος μεγαλοφειλετών

Τη Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα δημοσιοποιήσει τη λίστα με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών που χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ και δεν έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας στην αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η φορολογική διοίκηση εισέρχεται σε πιο αποφασιστική φάση, εστιάζοντας στους μεγαλοοφειλέτες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών ληξιπρόθεσμων χρεών της χώρας. Η ΑΑΔΕ έχει εντατικοποιήσει τις πιέσεις για ρυθμίσεις και αποπληρωμές, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η διαδικασία πλειστηριασμών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων διαμερισμάτων, επαγγελματικών χώρων, οικοπέδων, εργοστασίων και ξενοδοχείων.

Στόχος δεν είναι άλλος από το να πληρώσουν εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα αλλά παραμένουν ασυνεπείς απέναντι στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Οι οφειλέτες με χρέη έως 150.000 ευρώ είχαν προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή, 27 Ιουνίου, για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους είτε με εφάπαξ εξόφληση είτε μέσω ρύθμισης. Όσοι δεν συμμορφώθηκαν, θα δουν το όνομά τους να δημοσιοποιείται μαζί με εκείνους που χρωστούν υψηλότερα ποσά.

Εκτιμάται ότι περίπου 28.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις θα περιλαμβάνονται στη νέα λίστα. Αν και αριθμητικά αποτελούν μόλις το 1% των συνολικών οφειλετών, συγκεντρώνουν το 90% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες υπερβαίνουν τα 160 δισ. ευρώ. Η ΑΑΔΕ στοχεύει να εισπράξει το 2025 πάνω από 6 δισ. ευρώ από αυτά τα χρέη, μέσα από φιλόδοξους και στοχευμένους στόχους.

Από πού προέρχονται τα χρέη

Τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ καταγράφουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν τα 110,8 δισ. ευρώ. Πάνω από 2,23 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται σε καθυστέρηση, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, σημαντικά ποσά παραμένουν ανεξόφλητα και στην Τελωνειακή Διοίκηση και στα ασφαλιστικά ταμεία.

Εισπρακτικοί στόχοι για το 2025

Η ΑΑΔΕ έχει θέσει για το τρέχον έτος συγκεκριμένους στόχους:

• Είσπραξη τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ από παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη.

• Πάνω από 700 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες, μέσω στοχευμένων δράσεων.

• Τουλάχιστον 28 εκατ. ευρώ από οφειλές προς την Τελωνειακή Διοίκηση.

• Εισπραξιμότητα 33% στις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Ποιοι θα περιληφθούν στη λίστα μεγαλοοφειλετών

Ήδη έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις σε όσους οφείλουν άνω των 150.000 ευρώ, καλώντας τους να ρυθμίσουν ή να εξοφλήσουν τις οφειλές τους έως την Παρασκευή 27 Ιουνίου. Όσοι δεν ανταποκριθούν, θα συμπεριληφθούν στη λίστα που θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Θα περιλαμβάνονται:

• Φυσικά πρόσωπα με βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την Εφορία άνω των 150.000 ευρώ, σε καθυστέρηση άνω του ενός έτους.

• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα με βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τον ΕΦΚΑ, επίσης άνω των 150.000 ευρώ και με καθυστέρηση άνω του έτους.

Τι θα δημοσιοποιείται

Για φυσικά πρόσωπα:

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

• Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο

• Ποσό βασικής οφειλής

• Συνολικό ποσό οφειλών προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία κ.ά.

Για νομικά πρόσωπα:

• ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση έδρας

• Ποσό βασικής και συνολικής οφειλής

• Παρατηρήσεις, όπου υπάρχουν

Η δημοσιοποίηση αποτελεί αυστηρό μέτρο πίεσης και ταυτόχρονα ένα ισχυρό εργαλείο διαφάνειας. Η ΑΑΔΕ στέλνει σαφές μήνυμα: η περίοδος ανοχής για μεγάλα χρέη έχει λήξει. Όσοι δεν ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι όχι μόνο με τη δημόσια έκθεση, αλλά και με τα επόμενα στάδια της αναγκαστικής είσπραξης.

Η συνέχιση των πλειστηριασμών ακινήτων καταδεικνύει την πρόθεση της Αρχής να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ή ρύθμιση και πληρωμή ή πλειστηριασμοί και κατασχέσεις.

Παράλληλα, και οι μικρότεροι οφειλέτες -με χρέη κάτω των 150.000 ευρώ- καλούνται να συμμορφωθούν, καθώς δεν είναι εκτός του πλαισίου των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Θανάσης Παπαδής

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

