Η G7 θέλει οι πολυεθνικές των ΗΠΑ να εξαιρεθούν από τον παγκόσμιο ελάχιστο φόρο

Οι χώρες-μέλη της G7 θέλουν να εξαιρεθούν οι αμερικανικές πολυεθνικές από τον παγκόσμιο ελάχιστο φόρο, διότι θα φορολογούνται ήδη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Σάββατο από το καναδικό υπουργείο Οικονομικών.

Το εισηγούνται εξαιτίας «αλλαγών που προτάθηκαν πρόσφατα στο αμερικανικό φορολογικό καθεστώς», το οποίο συμπεριλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου για τα δημοσιονομικά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο συνεχίζει να βρίσκεται στο στάδιο της συζήτησης στη Γερουσία, κατά την ανακοίνωση.

Αντί για τον παγκόσμιο ελάχιστο φόρο, οι αμερικανικές πολυεθνικές θα υπόκεινται σε σύστημα «πλάι-πλάι», κατά το κείμενο.

Αυτό θα «διευκολύνει άλλες προόδους με σκοπό να σταθεροποιηθεί το διεθνές φορολογικό σύστημα» και να «προασπιστεί η φορολογική κυριαρχία όλων των χωρών», συνεχίζει η ανακοίνωση της G7.

Σχεδόν 140 χώρες υπέγραψαν το 2021 συμφωνία για τη φορολογία των πολυεθνικών εταιρειών, που διαπραγματεύθηκαν υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Η συμφωνία, που επικρίθηκε έντονα από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλάμβανε δυο «πυλώνες», με τον δεύτερο να ορίζει τον παγκόσμιο ελάχιστο φορολογικό συντελεστή στο 15% για τις πολυεθνικές εταιρείες.

Επαφίεται στον ΟΟΣΑ να αποφασίσει αν θα εξαιρεθούν, ή όχι, οι αμερικανικές πολυεθνικές εταιρίες από την καταβολή αυτών των φόρων.

«Ελπίζουμε να καταλήξουμε σύντομα σε λύση που θα είναι αποδεκτή και εφαρμόσιμη από όλους», αναφέρεται επιπλέον στην ανακοίνωση της G7.

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ διαβεβαίωσε την Πέμπτη πως συμφωνία για τον σκοπό αυτό, που «υπερασπίζεται τα αμερικανικά συμφέροντα», επρόκειτο να κλειστεί άμεσα με τις άλλες χώρες της G7.

Ο κ. Μπέσεντ ζήτησε παράλληλα από τα μέλη του αμερικανικού κοινοβουλίου να αποσύρουν από τον «μεγάλο και όμορφο νόμο» του προέδρου Τραμπ, ακόμη υπό εξέταση στο Κογκρέσο, διάταξή του η οποία θα επέτρεπε στην κυβέρνησή του την επιβολή φόρων σε επιχειρήσεις οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν είναι Αμερικανοί, καθώς και σε επενδυτές από χώρες που απαιτούν φόρους τους οποίους θεωρεί αθέμιτους από αμερικανικές επιχειρήσεις.

Η ρήτρα αυτή, που σκοπό είχε να μπορούν να επιβάλλονται φορολογικά αντίποινα, είχε προκαλέσει πολλές ανησυχίες, ιδίως για το ενδεχόμενο να αποτρέψει ξένες εταιρείες να κάνουν επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

