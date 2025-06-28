Μπάφετ: Δώρισε μετοχές της Berkshire αξίας ρεκόρ 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ρεκόρ φιλανθρωπίας από τον Γουόρεν Μπάφετ. Ο κροίσος δώρισε την Παρασκευή άλλα 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της Berkshire Hathaway στο Ίδρυμα Γκέιτς και σε τέσσερα οικογενειακά φιλανθρωπικά ιδρύματα αναφέρει το Reuters. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια δωρεά του από τότε που άρχισε να δωρίζει την περιουσία του πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η δωρεά περίπου 12,36 εκατομμυρίων μετοχών Berkshire Class B αύξησε τη συνολική δωρεά του Μπάφετ στις φιλανθρωπικές οργανώσεις σε πάνω από 60 δισεκατομμύρια δολάρια.

Δώρισε 9,43 εκατομμύρια μετοχές στο Ίδρυμα Γκέιτς, 943.384 μετοχές στο Ίδρυμα Σούζαν Τόμσον Μπάφετ και 660.366 μετοχές σε κάθε μία από τις τρεις φιλανθρωπικές οργανώσεις με επικεφαλής αντίστοιχα τα παιδιά του, Χάουαρντ, Σούζι και Πίτερ: το Ίδρυμα Χάουαρντ Μπάφετ, το Ίδρυμα Σέργουντ και το Ίδρυμα NoVo.

Ο Γουόρεν Μπάφετ εξακολουθεί να κατέχει το 13,8% των μετοχών της Berkshire, με βάση τις αναφερόμενες μετοχές σε κυκλοφορία.

Η καθαρή του περιουσία, αξίας 152 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν από τις δωρεές της Παρασκευής τον κατέστησε τον πέμπτο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.

Ο Μπάφετ θα καταταχθεί στην έκτη θέση μετά τις δωρεές, οι οποίες ξεπέρασαν τα 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια που δώρισε τον περασμένο Ιούνιο. Δώρισε άλλα 1,14 δισεκατομμύρια δολάρια σε οικογενειακά φιλανθρωπικά ιδρύματα τον περασμένο Νοέμβριο.

Σε δήλωσή του, ο Μπάφετ υποστήριξε ότι δεν σκοπεύει να πουλήσει μετοχές της Berkshire.

Στα 94 του πλέον χρόνια, ο Μπάφετ άρχισε να δωρίζει την περιουσία του το 2006.

Άλλαξε τη διαθήκη του πέρυσι, ορίζοντας το 99,5% της περιουσίας που του απέμενε μετά τον θάνατό του σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που επιβλέπεται από τα παιδιά του.

Θα έχουν περίπου μια δεκαετία για να διανείμουν τα χρήματα, και πρέπει να αποφασίσουν ομόφωνα πού θα διατεθούν. Η Σούζι Μπάφετ είναι 71 ετών, ο Χάουαρντ Μπάφετ είναι 70 ετών και ο Πίτερ Μπάφετ είναι 67 ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.