Σε πτώση οι τιμές πετρελαίου μετά από πληροφορίες για προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν

Σε αρνητικό έδαφος γύρισαν οι τιμές πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε προσχέδιο συμφωνίας που περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα του Στενού του Ορμούζ και σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα.

Ειδικότερα, το Brent παράδοσης Ιουλίου σημειώνει απώλειες 1,76% στα 103,21 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI χάνει 1,48% στα 96,82 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα, οι τιμές κατέγραφαν άνοδο άνω του 3%, αφότου το Reuters μετέδωσε ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, διέταξε το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας να παραμείνει στο Ιράν.

Η στάση του Χαμενεΐ θεωρήθηκε ότι ενδέχεται να περιπλέξει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν αποτελεί κεντρικό στόχο του πολέμου των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ακύρωσε επικείμενες αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία, κατόπιν αιτήματος των αραβικών συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Πηγή: skai.gr

