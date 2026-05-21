Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 2,08% - Άλμα άνω του 7% για τη ΔΕΗ μετά την ΑΜΚ

Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει πάνω από τα επίπεδα των 2.250 μονάδων, εν μέσω υψηλού τζίρου.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η μετοχή της ΔΕΗ (εκρηκτική άνοδος 7,23% και με «έκρηξη» συναλλαγών στα 420 εκατ. ευρώ), στον απόηχο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή ζήτηση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.266,09 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 2,08%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.281,20 μονάδες (+2,76%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 705,13 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 62.411.571 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+7,23%), της Eurobank (+5,38%), της Πειραιώς (+3,84%), της Allwyn (+3,35%), του ΟΛΠ (+3,33%) και της Εθνικής (+3,09%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-1,56%), Aktor (-0,58%) και των ΕΛΠΕ (-0,49%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η ΔΕΗ και η Eurobank διακινώντας 21.608.670 και 9.968.383 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 422,19 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 52,18 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν μετοχές, πτωτικά και παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα(κ) (+7,27%) και ΔΕΗ (+7,23%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (-8,54%) και Ευρώπη Holdings (-8,18%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,2400 -0,58%

ALLWYN:12,1750 +3,35%

ΚΥΠΡΟΥ:9,4100 +0,97%

METLEN:37,9600 +1,01%

OPTIMA:10,4500 +1,55%

ΤΙΤΑΝ: 47,0000 +0,17%

ALPHA BANK: 3,5300 +0,43%

AEGEAN AIRLINES: 11,3200 +0,80%

VIOHALCO: 19,0200 +1,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,0800 +0,15%

ΔΑΑ:10,0000 -0,30%

ΔΕΗ: 21,3600 +7,23%

COCA COLA HBC:49,5000 +1,54%

ΕΛΠΕ: 10,1000 -0,49%

ELVALHALCOR: 4,8550 -0,31%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,0200 +3,09%

ΕΥΔΑΠ: 10,2800 +0,78%

EUROBANK: 3,7240 +5,38%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,9900 -0,17%

MOTOR OIL: 35,3000 -1,56%

JUMBO: 22,1600 +0,73%

ΟΛΠ:37,2000 +3,33%

ΟΤΕ: 18,7000 +0,32%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,4900 +3,84%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:14,8000 -0,13%

Πηγή: skai.gr

