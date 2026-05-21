ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ

Οι επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης φαίνεται να εισέρχονται στην πιο κρίσιμη φάση τους, καθώς δύο πλευρές φέρονται να έχουν καταλήξει σε προσχέδιο συμφωνίας που περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα του Στενού του Ορμούζ και σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Ειδικότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, μετέδωσε την Πέμπτη το Iranian Labour News Agency (ILNA).

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης.

Παράλληλα το ιρανικό μέσο αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν επίσης να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και το Στενό του Ορμούζ μέσω κοινού ρυθμιστικού μηχανισμού.

Το προσχέδιο συμφωνίας προβλέπει επίσης τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας. Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν εντός επτά ημερών νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τα εκκρεμή ζητήματα, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί συνολική συμφωνία για την αποκλιμάκωση και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι υπάρχουν «ορισμένα θετικά σημάδια» πως μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν ίσως βρίσκεται κοντά. Παράλληλα, είχε αποκαλύψει ότι οι συνομιλίες προχωρούν, με Πακιστανούς διαμεσολαβητές να μεταβαίνουν την Πέμπτη στην Τεχεράνη.

Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας είχε εμφανιστεί τις προηγούμενες μέρες και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος ωστόσο σήμερα ξεκαθάρισε τη θέση του, λέγοντας ότι δεν θα δεχτεί διόδια στο Ορμούζ, τονίζοντας παράλληλα ότι παραμένει αμετακίνητος στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου και στα πυρηνικά.

«Θα το πάρουμε. Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το έχουν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το Ιράν διαθέτει περίπου 900 λίβρες ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, το οποίο ο Τραμπ υποστήριξε ότι είχε θαφτεί μετά από αμερικανικά και ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

Η ανάκτηση του ουρανίου αποτελεί κεντρικό στόχο της στρατηγικής Τραμπ απέναντι στο Ιράν, με βασική επιδίωξη να μην επιτραπεί στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Πηγή: skai.gr

