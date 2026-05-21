Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και υψηλότερο πληθωρισμό προβλέπει για την Ελλάδα φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της, λόγω των επιπτώσεων του ενεργειακού σοκ που έχει προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα παραμένει ωστόσο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ και της Ευρωζώνης, τόσο φέτος όσο και το επόμενο έτος.

Στην ΕΕ και την Eυρωζώνη, η ανάπτυξη για το 2026 αναθεωρείται επίσης προς τα κάτω, ενώ ο πληθωρισμός προς τα πάνω, με την Κομισιόν να επισημαίνει ότι «ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, η οικονομία της ΕΕ είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στο ενεργειακό σοκ που προκαλείται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή - το δεύτερο τέτοιο σοκ σε λιγότερο από πέντε χρόνια».

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την Ελλάδα, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να επιβραδυνθεί, από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026, καθώς το σοκ στις τιμές της ενέργειας διαβρώνει το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών και περιορίζει την αύξηση της κατανάλωσης. Ωστόσο, η αύξηση των επενδύσεων αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, στηριζόμενη στη συνεχιζόμενη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Το 2027, η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να υποχωρήσει ελαφρώς στο 1,6%, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά η εφαρμογή του RRF.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 3,7% το 2026, τροφοδοτούμενος από την απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας. Το 2027, ο πληθωρισμός προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,4%, όμως ο πληθωρισμός χωρίς την ενέργεια και τα τρόφιμα αναμένεται να παραμείνει αυξημένος, καθώς το σοκ στις τιμές θα μετακυλίεται στις μη ενεργειακές συνιστώσες.

Η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω, αν και με βραδύτερο ρυθμό, φθάνοντας στο 7,9% το 2027.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η Κομισιόν, η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει ευνοϊκή δημοσιονομική θέση, με διατηρήσιμα πλεονάσματα την περίοδο 2025-2027, παρά τα επεκτατικά δημοσιονομικά μέτρα.

Επίσης, η ισχυρή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να οδηγούν σταθερά προς τα κάτω τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ, φέρνοντάς τον κοντά στο 134% έως το τέλος του 2027.

Στο 0,9% η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, στο 3% ο πληθωρισμός

Για την ευρωζώνη, προβλέπεται ανάπτυξη 0,9% το 2026 και 1,2% το 2027 (από 1,2% και 1,4% αντίστοιχα το φθινόπωρο του 2025).

Στην ΕΕ, η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 1,1% το 2026 (από 1,4% που προβλεπόταν πέρυσι το φθινόπωρο) και στη συνέχεια να αυξηθεί στο 1,4% το 2027.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, στην Ευρωζώνη προβλέπεται να φτάσει το 3% το 2026 και να υποχωρήσει στο 2,3% το 2027, ενώ στην ΕΕ προβλέπεται στο 3,1% το 2026 και στο 2,4% το 2027.





Πηγή: skai.gr

