Σε ποια επιπλέον αγαθά επιβάλλεται φόρος πολυτελείας - Πώς υπολογίζεται και ποιες είναι οι εξαιρέσεις

Διευρύνεται η λίστα των αγαθών στα οποία επιβάλλεται φόρος πολυτελείας σύμφωνα με τον νόμο 5177/2025 ο οποίος περιλαμβάνει και τις διατάξεις για το νέο ψηφιακό τέλος συναλλαγών και δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.



Σύμφωνα με το νόμο επιβάλλεται φόρος πολυτελείας 10% επί της φορολογητέας αξίας σε μια σειρά προϊόντα που αγοράζονται από χώρες της ΕΕ ή εισάγονται από τρίτες χώρες αλλά και στην τιμή πώλησης προ ΦΠΑ σε προϊόντα που παράγοντα στην επικράτεια. Η Λίστα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Δέρματα ή τεχνουργήματα ή υποδήματα από δέρμα ερπετών, κροκοδείλων, σαυροειδών και αγρίων ζώων γενικά, καθώς και πτηνών, ψαριών και θαλασσίων ζώων γενικά, κατεργασμένα ή μη

Τάπητες που περιέχουν μετάξι σε ποσοστό άνω του 10% επί του βάρους τους

Μαργαριτάρια ακατέργαστα ή κατεργασμένα, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, κατεργασμένες ή ακατέργαστες καθώς και η σκόνη αυτών. Εξαιρούνται εκείνες που προορίζονται για βιομηχανική χρήση.

Κοσμήματα με ή χωρίς πολύτιμες πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Εξαιρούνται τα είδη από άργυρο.

Είδη χρυσοχοΐας και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Εξαιρούνται τα είδη από άργυρο.

Ρολόγια και κελύφη για ρολόγια από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα από πολύτιμα μέταλλα τη δασμολογικής διάκρισης

20% φόρος επιβάλλεται σε αεροπλάνα, ελικόπτερα και υδροπλάνα ιδιωτικής χρήσης, που χρησιμοποιούνται δηλαδή για μη εμπορική δραστηριότητα.

Από την επιβολή του φόρου εξαιρούνται κοσμήματα, είδη χρυσοχοΐας και τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή πέτρες των οποίων η φορολογητέα αξία δεν ξεπερνά τα 1000€ ανά τεμάχιο.



Για τα είδη που προέρχονται εκτός της ΕΕ ο φόρος εισπράττεται από τα τελωνεία. Για όσα προέρχονται από χώρες της ΕΕ ή παράγονται στην Ελλάδα, ο φόρος αποδίδεται στην ΑΑΔΕ που είναι αρμόδια για την φορολογία εισοδήματος του επιτηδευματία.

Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου για τα μεν εγχωρίως παραγόμενα είναι ο παραγωγός των προϊόντων, για τα δε προερχόμενα από τα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόσωπο που πραγματοποιεί την ενδοκοινοτική απόκτηση.



Όσον αφορά τα προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα και πωλούνται στη λιανική, ο φόρος πολυτελείας επιβάλλεται επί της τιμής λιανικής προ ΦΠΑ, μειωμένης κατά 30%, εφόσον προηγουμένως δεν έχει επιβληθεί φόρος πολυτελείας λόγω παραγωγής τους από την ίδια επιχείρηση. Ο φόρος ΔΕΝ επιβάλλεται αν τα αγαθά εξαχθούν ή αποτελέσουν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης.

Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση είναι ο χρόνος παραλαβής των ειδών από τον αποκτώντα, για δε τα εγχωρίως παραγόμενα, κατά την πώληση αυτών από τον παραγωγό.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία σε φόρο πολυτελείας ήδη υπόκεινται:

Επιβατικά αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού.

Για κυβισμό 1929 έως 2.500 κυβικά ο φόρος είναι 5% επί του τεκμηρίου

Για κυβισμό άνω των 2.500 κυβικών ο φόρος ανεβαίνει στο 13% επί του τεκμηρίου

Πισίνες (εσωτερικές κι εξωτερικές) με συντελεστή 13%

Σκάφη αναψυχής άνω των 7 μέτρων με συντελεστή επίσης 13%

