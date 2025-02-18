Cloud: Θα ξεπεράσουν τα $220 δισ. οι δαπάνες στην Ευρώπη το 2025

Σημαντική αύξηση στις δαπάνες για υπηρεσίες cloud στην Ευρώπη αναμένεται το 2025. Σύμφωνα με τον τελευταίο Οδηγό Δαπανών της IDC, οι σχετικές επενδύσεις θα κινηθούν έντονα ανοδικά, φτάνοντας τα $221 δισ. το 2025, για να εκτιναχθούν στα $373 δισ. έως το 2028. Αυτό αντιπροσωπεύει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 20% για την πενταετία 2023-2028.

Οι αναλυτές της IDC σχολιάζουν ότι η ραγδαία υιοθέτηση του Platform-as-a-Service (PaaS) τροφοδοτεί την ανάπτυξη των υπηρεσιών cloud, με την αυξανόμενη ζήτηση για εφαρμογές AI. Πάντως, παρά την αισιόδοξη προοπτική, οι προκλήσεις παραμένουν.

Οι τράπεζες οδηγούν την ανάπτυξη των δαπανών για Cloud στην Ευρώπη, ενώ η βιομηχανία επιβραδύνεται

“Οι πιέσεις του 2024 εξακολουθούν να επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ νέες αβεβαιότητες απειλούν τη σταθερότητα της οικονομίας. Παράγοντες, όπως οι πιθανές εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, η οικονομική στασιμότητα στη Γερμανία και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από την Κίνα ενδέχεται να επηρεάσουν τις στρατηγικές επενδύσεων των επιχειρήσεων και τους προϋπολογισμούς για έργα cloud”, σημειώνει η IDC.

Από την ανάλυση της εταιρείας ερευνών προκύπτει ότι ο βιομηχανικός τομέας, και ειδικότερα οι αυτοκινητοβιομηχανίες και η χημική βιομηχανία, αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω παρατεταμένων διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, μειωμένης ζήτησης, έλλειψης δεξιοτήτων και σκληρού διεθνούς ανταγωνισμού. Αυτές οι πιέσεις επιβραδύνουν την ανάπτυξη των δαπανών για cloud στον τομέα. Παρ' όλα αυτά, οι εταιρείες συνεχίζουν να επενδύουν σε λύσεις αυτοματισμού και AI για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας.

Πρωταγωνιστούν οι τράπεζες

Αντίθετα, οι κλάδοι τραπεζών, λογισμικού, υπηρεσιών πληροφορικής, καθώς και ασφαλιστικών υπηρεσιών, αναμένεται να σημειώσουν τη μεγαλύτερη αύξηση στις δαπάνες για cloud το 2025. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση απειλών, απαιτώντας μια ισχυρή υποδομή cloud.

Επιπλέον, οι ισχυρές επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων στην Ευρώπη ενισχύουν τη χρήση του cloud για αξιολόγηση κινδύνου, βελτιστοποίηση εξυπηρέτησης πελατών και αυτοματοποίηση back-office λειτουργιών.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, οι αναλυτές σημειώνουν ότι ο τομέας του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής αναμένεται να σημειώσει τον υψηλότερο CAGR (24%) από το 2023 έως το 2028. Αυτή η ανάπτυξη υποστηρίζεται από την αυξημένη ζήτηση για AI και γενετικές λύσεις AI (GenAI), την επέκταση επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη για κυβερνοασφάλεια και την υιοθέτηση κλιμακούμενων SaaS πλατφορμών.

Οι κλάδοι των ασφαλιστικών υπηρεσιών και της βιοεπιστήμης, επίσης, κινούνται γρήγορα προς την υιοθέτηση του δημόσιου cloud. Οι ασφαλιστικές εταιρείες επενδύουν σε cloud για να εκσυγχρονίσουν τα βασικά τους συστήματα, να αυτοματοποιήσουν τις λειτουργίες τους και να ενσωματώσουν AI-driven διαχείριση κινδύνων.

Παράλληλα, οι εταιρείες βιοεπιστήμης εστιάζουν σε ανακαλύψεις φαρμάκων με τεχνητή νοημοσύνη, αύξηση παραγωγικής ικανότητας και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ψηφιακών εφοδιαστικών αλυσίδων.

“Με την επιτάχυνση των δαπανών για cloud και την αυξανόμενη εφαρμογή της AI, η ευρωπαϊκή αγορά προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για επιχειρήσεις, που επιδιώκουν να κλιμακώσουν τις δραστηριότητές τους, να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες τους και να ενισχύσουν την ασφάλειά τους, μέσω τεχνολογιών βασισμένων στο cloud”, καταλήγει η μελέτη.

