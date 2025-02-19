Του Βαγγέλη Δουράκη

«Άλλα κόλπα» από τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία σταδιακά καταργούν -επί της ουσίας- λογαριασμούς ταμιευτηρίου και τρεχούμενους, αντικαθιστώντας τους με νέους στους οποίους επιβάλλεται «χαράτσι» από 0,60 ευρώ έως και 10 ευρώ τον μήνα: Τα νέα καταθετικά προϊόντα που αντικαθιστούν υπάρχοντες λογαριασμούς λανσάρονται ως «προνομιακά», καθώς παρέχουν τη δυνατότητα στους πελάτες των τραπεζών να πραγματοποιούν συγκεκριμένο αριθμό συναλλαγών χωρίς προμήθειες.

Τι αλλάζει στη στρατηγική των εγχώριων τραπεζών

Σε κάθε περίπτωση, τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα φαίνεται πως επιβάλλουν… δια της πλαγίας σταθερά μηνιαία έξοδα τήρησης τραπεζικού λογαριασμού σε όλους τους πελάτες τους.

Άλλωστε, το επόμενο διάστημα θα πρέπει να διαφοροποιήσουν τη στρατηγική τους προκειμένου να αποκομίσουν έσοδα, δεδομένου ότι μπαίνουμε και σε ένα περιβάλλον μείωσης των βασικών επιτοκίων: Τα προηγούμενα χρόνια οι τράπεζες εκμεταλλεύτηκαν τα υψηλά επιτόκια και την υπερβάλλουσα ρευστότητά τους, καθώς βρέθηκαν με δισεκατομμύρια καταθέσεων όψεως που δεν μετασχημάτισαν σε δάνεια και τα οποία τοποθετούσαν στην ΕΚΤ αποκομίζοντας, χωρίς κόπο και ρίσκο, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ δίνοντας μεγάλη ώθηση στην κερδοφορία τους.

Με τη μείωση των επιτοκίων, αυτά τα… «ουρανοκατέβατα» έσοδα θα περιοριστούν καθιστώντας αμφίβολη τη διατήρηση της κερδοφορίας τους στα επίπεδα του 2024.

Το «κλειδί» λοιπόν για την κερδοφορία τους τα επόμενα χρόνια είναι η διεύρυνση των πηγών εσόδων από νέα πεδία: Και ένα από αυτά είναι τα έσοδα από προμήθειες.

Επιπλέον, με τη σταδιακή μετατροπή όλων των λογαριασμών ταμιευτηρίου σε «προνομιακούς» με σταθερή μηνιαία χρέωση, πέραν της δημιουργίας μιας νέας πηγής εσόδων από προμήθειες, υπολογίζεται πως θα μειώσουν το λειτουργικό κόστος από τη διατήρηση ξεχασμένων ή διπλών και τριπλών λογαριασμών χωρίς υπόλοιπα.

Ποιες τράπεζες προσφέρουν «προνομιακούς» λογαριασμούς με … χρέωση

Σε κίνηση αντικατάστασης των υπαρχόντων λογαριασμών με νέους «προνομιακούς» έχει ήδη προχωρήσει η Eurobank, η οποία είχε αποφασίσει να διαθέσει στους πελάτες της - υφιστάμενους, αλλά και νέους - τέσσερα συνδρομητικά πακέτα (My Advantage Blue – Silver – Gold – Platinum), συνοδευόμενα από «πακέτο» υπηρεσιών με προμήθεια από 0,60 ευρώ έως και 10 ευρώ τον μήνα.

Η μηνιαία προμήθεια για το βασικό πρόγραμμα που είναι 0,60 ευρώ προβλέπει μεταξύ άλλων, τήρηση λογαριασμού πληρωμών, δωρεάν χρεωστική κάρτα και προπληρωμένη κάρτα, δωρεάν πάγιες εντολές για πληρωμή λογαριασμών σε όλους τους οργανισμούς, δωρεάν πληρωμές λογαριασμών online με βάση το άρθρο 48 του Ν.5167/2024 και δωρεάν μεταφορές έως και 500 ευρώ την ημέρα από το Eurobank Mobile App με την υπηρεσία IRIS payments.

Από την πλευρά της η Alpha Bank, διαθέτει τη σειρά myAlpha Benefit με κόστος 3 ευρώ και 5 ευρώ τον μήνα: Αν κάποιος επιλέξει το «πακέτο» των 3 ευρώ έχει δωρεάν μεταφορές χρημάτων έως 5.000 ευρώ, χρεωστικές και πιστωτικές χωρίς συνδρομή και μέχρι 3 αναλήψεις από ΑΤΜ άλλων τραπεζών χωρίς χρέωση. Εφόσον επιλέξει το ακριβό «πακέτο» των 5 «κερδίζει» απεριόριστες μεταφορές χρημάτων ως 5.000 ευρώ και απεριόριστες αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ άλλων τραπεζών και φυσικά χρεωστικές και πιστωτικές χωρίς συνδρομή.

Η Τράπεζα Πειραιώς διέθετε τη σειρά εξόφΛΥΣΗ όπου η ετήσια συνδρομή ήταν 10 ή 25 ευρώ και βασιζόταν στη λογική ανέξοδης εξόφλησης όλων των λογαριασμών, είτε μέσω πάγιας εντολής, είτε ηλεκτρονικά μέσω winbank, είτε μέσω καταστημάτων, με ανώτατο όριο τις 50 δωρεάν συναλλαγές κατ’ έτος. Το εν λόγω «πακέτο» αυτή την περίοδο δείχνει απενεργοποιημένο, καθώς θα «αναβαθμιστεί».

Πλέον πρόσφατο παράδειγμα η Εθνική Τράπεζα, που ενημερώνει τους πελάτες της, φυσικά πρόσωπα, πως οι λογαριασμοί απλού ταμιευτηρίου, απλοί τρεχούμενοι και ταμιευτηρίου μη κατοίκων σταδιακά «αναβαθμίζονται» σε λογαριασμούς προνομίων.

Η μετατροπή τους μάλιστα σε «προνομιακούς» γίνεται «αυτόματα» εκτός εάν ο ίδιος ο πελάτης δηλώσει πως δεν θέλει να προχωρήσει η σχετική διαδικασία και εκφράσει τη βούλησή του να διατηρήσει το παλαιό προϊόν.

Το «τυράκι» προκειμένου να αποδεχτούν οι πελάτες της Εθνικής τη μετατροπή των λογαριασμών ταμιευτηρίου και τρεχούμενων σε προνομιακούς είναι ότι ξεκινάει με μια χρέωση από 0,80 ευρώ έως 1 ευρώ τουλάχιστον τον μήνα προσφέρονται δωρεάν 4 πληρωμές λογαριασμών τον μήνα, μέσω Digital Banking (Internet & Mobile Banking) καθώς και μέσω ΑΤΜ, δωρεάν 4 πάγιες εντολές τον μήνα, δωρεάν 1 εξερχόμενο έμβασμα εσωτερικού σε ευρώ μέχρι 5.000 ευρώ τον μήνα και δωρεάν 1 εισερχόμενο έμβασμα εσωτερικού σε ευρώ μέχρι € 5.000 τον μήνα!

Η κίνηση αυτή ενδεχομένως να είχε το νόημα της «προσφοράς» πριν από τα μέσα του Γενάρη, όταν και από τα τιμολόγια των τεσσάρων συστημικών ομίλων, προέκυπτε πως το κόστος για τις πληρωμές μόνο των παγίων εξόδων μιας οικογένειας ή μιας επιχείρησης (ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, κ.ά.) κυμαινόταν από 0,15 ευρώ έως και 1,20 ευρώ ανά συναλλαγή μέσω e-banking, κάτι που καθιστούσε μια τέτοια πρόταση της τράπεζας συμφέρουσα χωρίς «δεύτερη κουβέντα».

Τα δεδομένα όμως έχουν αλλάξει, καθώς μετά από Κυβερνητική παρέμβαση καταργήθηκαν μια σειρά από προμήθειες και συγκεκριμένα υιοθετήθηκε:

Μηδενική χρέωση για πληρωμή λογαριασμών και οφειλών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς φορείς γενικής κυβέρνησης, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις εταιρίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και τις ασφαλιστικές εταιρίες, μέσω web–banking και mobile–banking. Το κόστος μέχρι πρότινος ανερχόταν σε 0,60 ευρώ ανά συναλλαγή.

Μέγιστο ύψος χρέωσης 0,5 ευρώ για αποστολή χρημάτων (εξερχόμενο έμβασμα) και 0,5 ευρώ για λήψη χρημάτων (εισερχόμενο έμβασμα), για ποσά έως 5.000 ευρώ ανά έμβασμα, για φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, μεταξύ τραπεζών εντός Ελλάδας, κάτι που κόστιζε 2,5 έως 5 ευρώ.

Με άλλα λόγια, κάθε πελάτης της τράπεζας θα πρέπει να «ζυγίσει» εάν πράγματι τον συμφέρει να αποδεχτεί την ένταξή του στους νέους «προνομιακούς» λογαριασμούς, δεδομένου ότι αρκετές προμήθειες που επιβάλλονταν πάνω σε καθημερινές συναλλαγές έχουν ήδη… καταργηθεί.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πάντως έχουν τον τρόπο να περιορίσουν τις επιλογές εκείνων που διατηρούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου ή τρεχούμενους: Συνήθως τους καλούν ή να αποδεχτούν τα «προνόμια» που τους χορηγούνται μέσω των νέων τραπεζικών προϊόντων ή να κρατήσουν τους παλιούς τους λογαριασμούς χάνοντας όμως το δικαίωμα να εκτελούν μια σειρά από συναλλαγές!

