ΠΟΜΙΔΑ: ΕΝΦΙΑ και φόρος εισοδήματος τα βασικά ζητήματα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Η φορολογία (ΕΝΦΙΑ και φόρος εισοδήματος) είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων, και είναι ταυτόχρονα μία από τις αιτίες για τις οποίες μειώνεται συνεχώς η προσφορά κατοικιών προς μίσθωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, όπως επισημαίνεται με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης της έρευνας, επιβεβαιώνονται βασικές θέσεις και επιχειρήματα της ΠΟΜΙΔΑ. Συγκεκριμένα σχεδόν οι μισοί ιδιοκτήτες θεωρούν ως πλέον αποτελεσματικό μέτρο για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών τη μείωση της φορολογίας ενοικίων, ενώ η κύρια αιτία για τις χιλιάδες κενές κατοικίες είναι το κόστος της ανακαίνισής τους. Παράλληλα, έξι στους δέκα ιδιοκτήτες, παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα, δεν έχουν κάνει καμία αύξηση στα ενοίκια, κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης την τελευταία τριετία.

Αυτά μεταξύ άλλων προκύπτουν από έρευνα της Kapa Research σε δείγμα 1.070 ατόμων από όλη τη χώρα που πραγματοποιήθηκε στις 17-21 Ιανουαρίου για λογαριασμό της ΠΟΜΙΔΑ και δημοσιοποίηθηκε με την ευκαιρία της ετήσιας γενικής συνέλευσης,

Ειδικότερα:

-Το 62% των ιδιοκτητών που εκμισθώνουν διαμερίσματα δεν έκαναν καμία αύξηση ενοικίου την τελευταία τριετία ενώ το 2% έκαναν μείωση. Για τους επαγγελματικούς χώρους τα αντίστοιχα ποσοστά είναι: 58% καμία αύξηση, 10% μείωση και για τις μονοκατοικίες 68% καμία αύξηση, 7% μείωση. Το ποσοστό της αύξησης ενοικίου στο 86% των περιπτώσεων είναι έως 20%.

-Το 46% των ιδιοκτητών θεωρούν ότι το κίνητρο που θα βοηθούσε στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών είναι η μόνιμη μείωση της φορολογίας των ενοικίων. Ακολουθούν η επιδότηση των εξόδων ανακαίνισης, η αφαίρεση από το φορολογητέο εισόδημα των εξόδων ανακαίνισης παλαιών κατοικιών και ο προσυμβατικός έλεγχος της φερεγγυότητας των ενοικιαστών.

-Το 82% θεωρεί τον ΕΝΦΙΑ άδικο φόρο. Το 71% ζητά να καταργηθεί και το 20% να μειωθεί περαιτέρω.

-Το ποσοστό των ιδιοκτητών που υφίστανται καθυστέρηση στην πληρωμή του ενοικίου κυμαίνεται ανάλογα με το είδος του ακινήτου (διαμέρισμα, μονοκατοικία ή επαγγελματικός χώρος) μεταξύ 21% και 31% ενώ 1%-6 % των ιδιοκτητών δηλώνει ότι ο ενοικιαστής δεν πληρώνει καθόλου.

-Οι μισοί (48%) ιδιοκτήτες θεωρούν πολύ ή αρκετά ικανοποιητικό το κίνητρο που πρότεινε η ΠΟΜΙΔΑ για τριετή φοροαπαλλαγή για τη μετατροπή της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε μακροχρόνια. Από το 16% που θεωρούν την πρόταση λίγο ή καθόλου ικανοποιητική, το 33 % δηλώνουν τον προβληματισμό τους για κίνδυνο απώλειας της φοροαπαλλαγής σε περίπτωση αποχώρησης του ενοικιαστή (ζήτημα που έχει αναδείξει και η ΠΟΜΙΔΑ) ενώ το 30% κρίνει χαμηλή τη φορο-ελάφρυνση.

-Το 12% των ιδιοκτητών κατέχουν σήμερα κενή κατοικία. Στο 7% των περιπτώσεων η κατοικία είναι κενή για περισσότερα από 5 χρόνια. Στο ερώτημα για ποιο λόγο η κατοικία είναι κενή, το 54% απαντά ότι χρειάζεται ανακαίνιση, το κόστος της οποίας στις περισσότερες περιπτώσεις (61%) εκτιμάται από 5.000 έως 20.000 ευρώ. Το 12% αναφέρει ότι δεν συμφέρει η μίσθωση λόγω φορολογίας και το 10% ότι δεν εμπιστεύονται τους ενδιαφερόμενους ενοικιαστές. Μόνο το 1% αναφέρει ως αιτία την μελλοντική τουριστική αξιοποίηση.

-Σχεδόν ένας στους τρεις ιδιοκτήτες (32%) εκτιμά ότι δεν είναι συμφέρον να διαθέτει κανείς σήμερα ακίνητα για να τα νοικιάζει. Στον αντίποδα, το ποσοστό εκείνων που εκτιμούν ότι είναι συμφέρον έχει αυξηθεί σε 59%, από 12% το 2014 (οπότε η οικονομική κρίση είχε εκμηδενίσει αξίες και αποδόσεις).

-Έχει μειωθεί περισσότερο από 50% το ποσοστό των ιδιοκτητών που σκέφτονται να πουλήσουν κάποιο ακίνητο, από 34% το 2007 σε 14% το 2025.

Τέλος αναφορικά με την αναγνωρισιμότητα της ΠΟΜΙΔΑ, το 59% δηλώνουν ότι την γνωρίζουν ή έχουν ακούσει γι αυτή, ποσοστό πρωτοφανές για τέτοιου είδους οργανώσεις, ενώ το 55% έχουν θετική ή μάλλον θετική γνώμη για τη δραστηριότητά της

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

