Τουρκία: Η Tupras σταματά τις αγορές αργού από τη Ρωσία μετά τις αμερικανικές κυρώσεις

Η εταιρεία με το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Τουρκίας, Tupras σταμάτησε να αγοράζει ρωσικό αργό λόγω των αμερικανικών κυρώσεων που ανακοινώθηκαν στις 10 Ιανουαρίου εναντίον ρωσικών εταιρειών ενέργειας και δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, σύμφωνα με το Reuters.

«Με τις τελευταίες κυρώσεις που επιβλήθηκαν, σταματήσαμε να αγοράζουμε ρωσικό αργό Urals και θα λάβουμε τα τελικά φορτία μέσα στον Φεβρουάριο», δήλωσε ο Λεβέντ Μπαγιάρ, εκτελεστικός διευθυντής επενδυτικών σχέσεων της Tupras.

Δεν ήταν σαφές εάν η Tupras θα σταματήσει και τις εισαγωγές διυλισμένων προϊόντων από τη Ρωσία.

Η Tupras είχε καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού αργού μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022. Το ρωσικό πετρέλαιο αντιπροσώπευε το 65% των συνολικών εισαγωγών πετρελαίου της Τουρκίας το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024, σύμφωνα με στοιχεία της τουρκικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας.

Πέρυσι, η Tupras εισήγαγε 225.000 βαρέλια ημερησίως (bpd) ρωσικού αργού και το 2023 είχε εισάγει 178.000 bpd, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης ναυτιλιακών δεδομένων Kpler. Οι εισαγωγές αργού της Tupras από τη Ρωσία σχεδόν διπλασιάστηκαν από το 2021 έως το 2022 προσεγγίζοντας τα 170.000 bpd, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Η Tupras την Τρίτη ανακοίνωσε και τα ετήσια οικονομικά της μεγέθη. Η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη 18,32 δισεκατομμυρίων λιρών (505,1 εκατομμύρια δολάρια) για ολόκληρο το έτος έναντι 77,35 δισεκατομμυρίων κερδών, που είχε παρουσιάσει ένα χρόνο πριν.

Η εταιρεία, που ανήκει στον όμιλο Koc Holding KCHOL.IS με έδρα την Κωνσταντινούπολη, διαθέτει τέσσερα διυλιστήρια πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων στη Νικομήδεια της Τουρκίας και στη Σμύρνη, που είναι δύο από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας.

Το διυλιστήριο πετρελαίου της Tupras στη Σμύρνη, με συνολική ικανότητα επεξεργασίας αργού τα 241.500 βαρέλια ημερησίως (bpd), παρέλαβε το τελευταίο του φορτίο αργού τύπου Urals στις 11 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Kpler.

