Σε επίπεδα ρεκόρ οι ευρωπαϊκές εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσία

Η Ευρώπη αγόρασε πέρυσι ποσότητα ρεκόρ υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσία, παρά τις προσπάθειες της ΕΕ να εγκαταλείψει τα ορυκτά καύσιμα που χρηματοδοτούν το πολεμικό ταμείο του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πλοία που μετέφεραν 17,8 εκατ. τόνους LNG έδεσαν σε ευρωπαϊκά λιμάνια το 2024. Πρόκειται για 2 εκατ. περισσότερους τόνους σε σχέση με το προηγούμενη έτος, σύμφωνα με τους αναλυτές της Rystad Energy.

Ο Jan-Eric Fähnrich, αναλυτής φυσικού αερίου της Rystad Energy, δήλωσε στην Guardian ότι οι ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου όχι μόνο αυξάνονται, αλλά «βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ».

Η Ευρώπη έχει μειώσει τις τεράστιες εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά αγοράζει όλο και περισσότερα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας.

Πέρυσι μάλιστα ξεπέρασε το Κατάρ ως ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ευρώπης, μετά τις ΗΠΑ.

Το 2024, η Ευρώπη εισήγαγε 49,5 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) ρωσικού αερίου μέσω αγωγών και επιπλέον 24,2 δισ. κυβικά μέτρα σε ψυχρή υγρή μορφή με πλοία, σύμφωνα με τον Fähnrich.

Μέρος του υγροποιημένου φυσικού αερίου θα έχει μεταπωληθεί σε άλλες χώρες, πρόσθεσε.

Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτονται λίγες ημέρες αφότου η Ουκρανία σταμάτησε τις ροές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω των αγωγών της.

Σημειώνεται πως η ΕΕ στοχεύει να σταματήσει να εισάγει ρωσικά ορυκτά καύσιμα έως το 2027, αλλά διστάζει να απαγορεύσει το φυσικό αέριο, όπως έκανε για τον άνθρακα και το πετρέλαιο.

Τον Ιούνιο, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να απαγορεύσουν τη «μεταφόρτωση» ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου που πηγαίνει σε χώρες εκτός ΕΕ από τον Μάρτιο του 2025.

Η πρόσφατη αύξηση των ρωσικών εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου μπορεί να οφείλεται στις προσπάθειες να μεταφερθούν ποσότητες πριν από την επιβολή των κυρώσεων, δήλωσε ο Fähnrich.

Αντιδράσεις στην Ουκρανία

Ουκρανοί ακτιβιστές πάντως υποστηρίζουν ότι το καθεστώς κυρώσεων υπονομεύεται από «κραυγαλέα κενά» που εξακολουθούν να επιτρέπουν στη Ρωσία να χρηματοδοτεί την πολεμική της μηχανή με έσοδα από ορυκτά καύσιμα

«Τα επίπεδα ρεκόρ των ρωσικών εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου το 2024 είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η ΕΕ πρέπει να δράσει αποφασιστικά για να κλείσει τα εναπομείναντα κενά στο καθεστώς κυρώσεών της», δήλωσε η Svitlana Romanko, ιδρύτρια της Razom We Stand, μιας ουκρανικής ομάδας εκστρατείας για το κλίμα.

«Έχουμε φτάσει σε 15 πακέτα κυρώσεων τώρα, και η πλήρης απαγόρευση των ρωσικών εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι επειγόντως απαραίτητη για να σταματήσει η χρηματοδότηση του πολεμικού ταμείου του Πούτιν», σημείωσε.

Η ίδια κάλεσε επίσης την ΕΕ να πατάξει τον «σκιώδη στόλο» των παλαιών και υποασφαλισμένων δεξαμενόπλοιων της Ρωσίας και να κλείσει ένα παραθυράκι διύλισης που επιτρέπει στην Ευρώπη να εισάγει προϊόντα που παρασκευάζονται από ρωσικό αργό πετρέλαιο σε χώρες όπως η Τουρκία και η Ινδία.

