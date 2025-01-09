Ξεπέρασαν τους 390 οι ωφελούμενοι του ειδικού προγράμματος απασχόλησης της ΛΑΡΚΟ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, συνολικά 392 από τους 658 πρώην εργαζόμενους, που έχουν εγγραφεί στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, έχουν προσληφθεί σε φορείς που συμμετέχουν, όπως Περιφέρειες, Δήμοι, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Πανεπιστήμια και άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Στόχος της δράσης, προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 31178/08-05-2024 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2686).

Η συνολική χρονική διάρκεια της επιδοτούμενης απασχόλησης είναι: α) έως 24 μήνες για ωφελούμενους έως 54 ετών και β) έως 7 έτη για ωφελούμενους 55 ετών και άνω.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται στο ποσό των 1.210 ευρώ.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση, που περιγράφει αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/eidika-proghrammata-apaskholisis-ghia-anerghoys-apolithentes-apo-tin-etairia-gen-metalleftikhmetallurgikh-a-e-larko.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

