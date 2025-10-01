Σε εφαρμογή το νέο μισθολόγιο ενστόλων - Πόσα κερδίζουν ανάλογα με τον βαθμό και τα χρόνια υπηρεσίας

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τρέχει από σήμερα το νέο εξορθολογισμένο κοινό μισθολόγιο (με μικρές διαφορές στους συντελεστές προσαύξησης βαθμού) για ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας που φέρνει μεσοσταθμικές μηνιαίες αυξήσεις 145 ευρώ για 75.567 μέλη των ενόπλων δυνάμεων και 111 ευρώ για 75.855 αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες.



Η πρώτη μεγάλη αλλαγή έχει να κάνει με τα κλιμάκια. Μέχρι σήμερα ήταν 35 και χωρίζονται ανάλογα με τον βαθμό και των ετών υπηρεσίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται στρεβλώσεις καθώς στο ίδιο κλιμάκιο μπορεί να βρίσκονταν διαφορετικοί βαθμοί για παράδειγμα.

Το νέο σύστημα είναι πολύ πιο απλό με 20 κλιμάκια ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, δηλαδή σαν χρονοεπίδομα. Κάθε 2-3 χρόνια, θα αλλάζει το κλιμάκιο κι επομένως θα έρχεται και αύξηση στον μισθό.



Πάνω σε αυτά τα κλιμάκια θα εφαρμόζεται ένας συντελεστής προσαύξησης με βάση τον βαθμό. Οι συντελεστές κλιμακώνονται:

Από 1 (Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης) έως 2 (Αρχηγός ΓΕΕΘΑ) για τις ένοπλες δυνάμεις

Από 1,02 (Ειδικός Φρουρός) έως 1,8 (Αρχηγό ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ)



Σε αυτές τις αλλαγές πρέπει να προστεθεί και η αύξηση στο επίδομα θέσης ευθύνης το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Επιπλέον, θεσπίζεται επίδομα διοίκησης τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις όσο και τα σώματα ασφαλείας.

Κλιμακώνεται από 100 ευρώ για τους κατώτερους αξιωματικούς έως 400 ευρώ για τους ανώτατους.

Με βάση όλες αυτές τις αλλαγές προκύπτει ένα μηνιαίο όφελος:

Από 115 ευρώ έως 1.735 ευρώ (ΑΓΕΕΘΑ) για την κατηγορία Α’ ( Στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Από 64 ευρώ έως 311 ευρώ για την κατηγορία Β (Όσοι προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές υπαξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων κι από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας)

Από 28 ευρώ έως 202 ευρώ για την κατηγορία Γ’ (στελέχη με προέλευση από ΕΠ.ΟΠ. – Ο.Π.Υ. – Ε.Μ.Θ. – Ε.Π.Υ., καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ΄ αστυνομικό προσωπικό).

Από 50 ευρώ έως 69 ευρώ για την κατηγορία Δ’( Ειδικοί φρουροί και συνοριοφύλακες).

Παραδείγματα

Λοχαγός της κατηγορίας Α’ με 16 χρόνια υπηρεσίας θα δει αύξηση 254 ευρώ το μήνα. Ο αντίστοιχος Αστυνόμος Β’ θα δει αύξηση 235 ευρώ.



Ανθυπασπιστής Β’ κατηγορίας με 27 χρόνια θα δει μηνιαία αύξηση 139 ευρώ. Ο αντίστοιχος Πυρονόμος θα έχει αύξηση 119 ευρώ.



Οι ένστολοι όμως ωφελούνται κι από την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας.

Παραδείγματα

Αρχιλοχίας κατηγορίας Β’ με 20 χρόνια υπηρεσίας και 2 παιδιά

Όφελος από νέο μισθολόγιο: 1.956 ευρώ

Όφελος από νέα κλίμακα: 840 ευρώ

Συνολικό ετήσιο όφελος: 2.796 ευρώ



Υπαστυνόμος Α’, κατηγορίας Β’ , με 3 παιδιά και 27 έτη υπηρεσίας

Όφελος από το νέο μισθολόγιο: 1.188 ευρώ

Όφελος από τη νέα κλίμακα: 1.940 ευρώ

Συνολικό ετήσιο Όφελος: 3.128 ευρώ



Επιπλέον, ανάλογα με την αύξηση του κατώτατου μισθού που θα αποφασιστεί την Πρωταπριλιά, τόσο θα αυξηθούν και οι αποδοχές του κλιμακίου στο οποίο ανήκουν.



Σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το χθεσινό υπουργικό συμβούλιο Το επίδομα των 130 ευρώ που λαμβάνουν τα σώματα ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις σε μονάδες του Έβρου και ακριτικά νησιά, καθώς και οι ένοπλες δυνάμεις σε μονάδες προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου, επεκτείνεται και στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν στους συνοριακούς σταθμούς και τμήματα της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης).

