Όλες οι αυξήσεις μισθών για ιδιωτικό τομέα, δημόσιο και ένστολους

Του Βαγγέλη Δουράκη

Κατά «κύματα» και μέσα από 3 διαφορετικά «κανάλια» θα αρχίσουν από τον Οκτώβριο κιόλας και ως τις αρχές της νέας χρονιάς να αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω οι αποδοχές ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων. Από την μια τα νέα μισθολόγια και από την άλλη η αύξηση «δια της πλαγίας» από τις μειωμένες παρακρατήσεις, όπως και η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα οδηγήσει σε αποδοχές αυξημένες – σε κάποιες περιπτώσεις- ακόμη και πάνω από 300 ευρώ τον μήνα!

Η αρχή θα γίνει άμεσα με τους μισθούς Οκτωβρίου των ένστολων, με το πρώτο «κύμα» αυξήσεων να ενεργοποιείται: Σε εφαρμογή τίθεται το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με τις κατηγορίες προσωπικού να παραμένουν τέσσερις (Α, Β, Γ και Δ), με τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20, προσαρμοσμένα αποκλειστικά στη διάρκεια υπηρεσίας.

Το νέο μισθολόγιο για ένστολους και τα επιδόματα

Με αυτό τον τρόπο οι ένστολοι (αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες κ.ά.) θα έχουν μεγάλες αυξήσεις, λόγω των ειδικών παρεμβάσεων.

Έτσι, θα λάβουν:

Ανώτεροι αξιωματικοί: +276 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο

+276 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο Υπαξιωματικοί: +128 ευρώ μηνιαίως.

+128 ευρώ μηνιαίως. Κατώτερες κατηγορίες: +103 ευρώ μηνιαίως.

+103 ευρώ μηνιαίως. Στην Αστυνομία: μέση αύξηση +111 ευρώ, με διακυμάνσεις ανά βαθμίδα (όπως +236 ευρώ για υψηλότερες βαθμίδες, +63 ευρώ για Ειδικούς Φρουρούς).

Πέραν των διαφοροποιήσεων στη δομή του μισθολογίου που φέρνει μεγαλύτερες αποδοχές, θα αυξηθεί και το επίδομα θέσης ευθύνης, που πλέον ανέρχεται έως και τα 750 ευρώ για τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ενώ για κατώτερους βαθμούς κυμαίνεται από 100 έως 400 ευρώ, με τις αυξήσεις να ξεπερνούν σε αρκετές περιπτώσεις το 50% σε σχέση με τα ισχύοντα.

Επιπλέον, θεσπίζεται νέο επίδομα διοίκησης ειδικά για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με το ετήσιο κόστος να υπολογίζεται σε 5,4 εκατ. ευρώ.

Αυξήσεις μισθών δια της… πλαγίας

Το επόμενο «κύμα» αυξήσεων αποδοχών θα έρθει από την 1η Γενάρη δια της … πλαγίας και θα αφορά τόσο ιδιωτικούς όσο και δημόσιους υπαλλήλους: Η νέα φορολογική κλίμακα περιορίζει τις κρατήσεις από την Εφορία και έτσι οι μισθωτοί θα παίρνουν περισσότερα χρήματα «στο χέρι».

Όπως προκύπτει μέσα από αναλυτικά παραδείγματα, οι έμμεσες αυξήσεις μισθών δεν θα είναι αμελητέες, με μεγαλύτερους κερδισμένους τους μισθωτούς που έχουν οικογένεια με παιδιά.

Ειδικότερα, ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα εάν για παράδειγμα δεν έχει παιδιά και οι καθαρές αποδοχές του είναι 1.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου θα δει 12,52 ευρώ τον μήνα περισσότερα στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αν ο μισθός του είναι στα επίπεδα των 1.500 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 39,95 ευρώ και αν έχει αποδοχές 2.000 ευρώ, τότε το επιπλέον ποσό που θα λαμβάνει μηνιαίως θα είναι 70,35 ευρώ.

Στην περίπτωση τώρα, που έχει 2 παιδιά και οι καθαρές αποδοχές του είναι 1.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου θα δει 16,82 ευρώ τον μήνα περισσότερα στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αν ο μισθός του είναι στα επίπεδα των 1.500 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 71,54 ευρώ και αν έχει αποδοχές 2.000 ευρώ, τότε το επιπλέον ποσό που θα λαμβάνει μηνιαίως θα είναι 117,06 ευρώ.

Τέλος, αν έχει 4 παιδιά και οι καθαρές αποδοχές του είναι 1.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου θα δει 13,8 ευρώ τον μήνα περισσότερα στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αν ο μισθός του είναι στα επίπεδα των 1.500 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 144,05 ευρώ και αν έχει αποδοχές 2.000 ευρώ, τότε το επιπλέον ποσό που θα λαμβάνει μηνιαίως θα είναι 209,03 ευρώ.

Αναπροσαρμογή και του κατώτατου μισθού

Το τρίτο «κύμα» αναπροσαρμογής των μισθών θα έρθει με την αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα: Από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ, δηλαδή κατά 40 ευρώ τον μήνα, με τον καθαρό μισθό να φτάνει στα 779 ευρώ. Εάν ο εργαζόμενος είναι κάτω των 25 ετών, τα μικτά θα αυξηθούν κατά 40 ευρώ και τα καθαρά κατά 54 ευρώ, γιατί θα είναι μηδενική η παρακράτηση φόρου.

Η αύξηση στον κατώτατο μισθό θα επηρεάσει και τους μισθούς στο Δημόσιο. Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που η αύξηση του κατώτατου μισθού επεκτάθηκε στο Δημόσιο και αποτέλεσε το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο για δημοσίους υπαλλήλους.

Οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων θα αυξηθούν οριζοντίως ανεξαρτήτως βαθμίδας και ειδικότητας, ανάλογα με το ποσό αύξησης του κατώτατου μισθού.

Η βασική οριζόντια αύξηση υπολογίζεται στα 40 ευρώ τον μήνα για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.



Πηγή: skai.gr

