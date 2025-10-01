Το ρολόι έδειξε μεσάνυχτα στις ΗΠΑ και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έκλεισε επίσημα, αφού το Κογκρέσο, που βρισκόταν σε αδιέξοδο, δεν κατάφερε να περάσει ένα μέτρο χρηματοδότησης και κανείς μέσα στο Καπιτώλιο δεν ξέρει τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Αυτό είναι το πρώτο shutdown από το 2019.

Οι ηγέτες και των δύο κομμάτων είναι ιδιωτικά και δημόσια κατηγορηματικοί ότι δεν μπορούν να κατηγορηθούν για τη διακοπή της χρηματοδότησης: οι Ρεπουμπλικανοί επιμένουν ότι οι Δημοκρατικοί πρέπει απλώς να συμφωνήσουν να παρατείνουν την τρέχουσα χρηματοδότηση για άλλες επτά εβδομάδες. Οι Δημοκρατικοί αρνούνται να το κάνουν χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις για να δώσουν τη συναίνεσή τους για την ψήφιση οποιουδήποτε μέτρου χρηματοδότησης στη Γερουσία, σημειώνει το CNN.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια; Οι γερουσιαστές έφυγαν από το Καπιτώλιο απόψε σε κατάσταση βαθιάς αβεβαιότητας σχετικά με το πόσο θα διαρκέσει η διακοπή λειτουργίας. Η Γερουσία είναι έτοιμη να ψηφίσει ξανά αύριο το ίδιο σχέδιο χρηματοδότησης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος -το οποίο οι ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων έχουν δεσμευτεί να υποβάλλουν καθημερινά μέχρι να υποχωρήσουν αρκετοί Δημοκρατικοί και να συμφωνήσουν να επαναλειτουργήσει η κυβέρνηση.

Το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, ενώ άλλοι που θεωρούνται απαραίτητοι θα πρέπει να συνεχίσουν να πηγαίνουν στη δουλειά τους -αν και πολλοί δεν θα πληρωθούν μέχρι να τελειώσει το αδιέξοδο. Άλλοι, ωστόσο, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τους μισθούς τους, καθώς οι θέσεις εργασίας τους δεν χρηματοδοτούνται από ετήσιες πιστώσεις του Κογκρέσου.

Tι επιθυμούν οι Ρεπουμπλικανοί

Οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ ελέγχουν τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία, και έχουν ήδη σημειώσει μεγάλες επιτυχίες στον προϋπολογισμό φέτος.

Η μαζική νομοθεσία που ονομάζεται «One Big Beautiful Bill» (Ένα μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο), η οποία ψηφίστηκε τον Ιούλιο, αύξησε τις δαπάνες για την άμυνα και την επιβολή της μετανάστευσης, μείωσε τις δαπάνες για την πράσινη ενέργεια και άλλες προτεραιότητες των Δημοκρατικών, ενώ πραγματοποίησε σημαντικές περικοπές στο πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης Medicaid για άτομα με χαμηλό εισόδημα και άτομα με αναπηρία, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι φορολογικές περικοπές που αφορούσαν κυρίως τους πλούσιους.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν επίσης υποστηρίξει ευρέως τις προσπάθειες του Λευκού Οίκου να ανακτήσει χρήματα που είχαν ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο για εξωτερική βοήθεια και δημόσια ραδιοτηλεόραση, παρόλο που αυτό υπονομεύει τη συνταγματική εξουσία των νομοθετών σε θέματα δαπανών.

Έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν υπέρ μιας απόφασης που θα παρατείνει τη χρηματοδότηση στα τρέχοντα επίπεδα έως τις 21 Νοεμβρίου, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας για ολόκληρο το έτος.

Τι ζητούν οι Δημοκρατικοί

Ως μειοψηφικό κόμμα, οι Δημοκρατικοί δεν έχουν μεγάλη εξουσία. Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανοί θα χρειαστούν τουλάχιστον επτά ψήφους των Δημοκρατικών για να περάσουν οποιοδήποτε νομοσχέδιο για τις δαπάνες από τη Γερουσία, όπου χρειάζονται 60 ψήφοι για να προχωρήσει η πλειοψηφία των νομοσχεδίων στην αίθουσα των 100 εδρών.

Αυτή τη φορά, οι Δημοκρατικοί χρησιμοποιούν αυτή την επιρροή για να πιέσουν για την ανανέωση των διευρυμένων επιδομάτων υγειονομικής περίθαλψης για άτομα που αγοράζουν ασφάλιση μέσω του Affordable Care Act. Η πρότασή τους θα καταστήσει μόνιμες τις ενισχυμένες φορολογικές ελαφρύνσεις που διαφορετικά θα έληγαν στο τέλος του έτους και θα τις καταστήσει διαθέσιμες σε περισσότερα νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Εάν αυτές οι φορολογικές ελαφρύνσεις λήξουν, το κόστος της ασφάλισης υγείας θα αυξηθεί δραματικά για πολλούς από τους 24 εκατομμύρια Αμερικανούς που έχουν κάλυψη μέσω του ACA, σύμφωνα με το μη κομματικό Kaiser Family Foundation. Ο αντίκτυπος θα είναι πιο έντονος στις πολιτείες που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους και που δεν έχουν επεκτείνει το πρόγραμμα υγείας Medicaid για τους φτωχούς.

Οι Δημοκρατικοί θέλουν επίσης να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο χρηματοδότησης διάταξη που θα απαγορεύει στον Τραμπ να αγνοεί μονομερώς τις διατάξεις του ACA ή να παρακρατεί προσωρινά τα κονδύλια.

Θέλουν επίσης να καταργήσουν άλλους περιορισμούς στην κάλυψη του ACA που θεσπίστηκαν στο «One Big Beautiful Bill».

Αυτές οι αλλαγές θα παρέχουν υγειονομική κάλυψη σε επτά εκατομμύρια Αμερικανούς έως το 2035, σύμφωνα με το μη κομματικό Congressional Budget Office, αλλά θα αυξήσουν επίσης τις δαπάνες της κυβέρνησης για την υγειονομική περίθαλψη κατά 662 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 10 ετών.

Οι Ρεπουμπλικανοί δηλώνουν ότι είναι ανοιχτοί στο να εξετάσουν μια λύση για τις φορολογικές ελαφρύνσεις που λήγουν, αλλά υποστηρίζουν ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά και δεν είναι σαφές εάν η «λύση» τους θα διαφέρει ουσιαστικά από αυτή των Δημοκρατικών. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν κατηγορήσει τους Δημοκρατικούς ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης για να ανοίξουν τις πύλες για κρατικές επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης για τους παράνομους μετανάστες στις ΗΠΑ.

Οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου υποστηρίζουν ότι οι παράνομοι μετανάστες που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύεται από το νόμο να λαμβάνουν τέτοια βοήθεια.

Απειλεί με απολύσεις ο Τραμπ

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ εκτιμά ότι περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έχει προειδοποιήσει πως περισσότεροι από 11.000 υπάλληλοι – περίπου το 1/4 του προσωπικού της – θα τεθούν σε προσωρινή άδεια, ενώ ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και άλλοι αξιωματούχοι ασφαλείας θα υποχρεωθούν να εργάζονται αμισθί μέχρι να λήξει το shutdown.

Ο πρόεδρος Τραμπ εντείνει τις πιέσεις προς τους Δημοκρατικούς, τονίζοντας ότι η κατάσταση μπορεί να έχει «μη αναστρέψιμες» επιπτώσεις εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός που ζητούν οι Ρεπουμπλικάνοι. «Μπορούμε, κατά τη διάρκεια του shutdown, να κάνουμε πράγματα που είναι μη αναστρέψιμα, που θα είναι άσχημα... Όπως να απολύσουμε πολλούς ανθρώπους», απείλησε ο Τραμπ.

To προηγούμενο shutdown

Η τελευταία διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης διήρκεσε από τον Δεκέμβριο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2019, όταν έληξε η χρηματοδότηση του Κογκρέσου για εννέα υπουργεία με περίπου 800.000 υπαλλήλους.

Η μερική διακοπή λειτουργίας διάρκειας πέντε εβδομάδων κόστισε στην οικονομία 11 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO).

Επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα ανέφεραν επιβράδυνση της δραστηριότητάς τους και ορισμένες δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν να απολύσουν υπαλλήλους. Δεκάδες χιλιάδες ακροάσεις μετανάστευσης σε δικαστήρια ακυρώθηκαν. Οι εργολάβοι της κυβέρνησης δυσκολεύονταν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

Η διακοπή λειτουργίας προκλήθηκε από την αντιπαράθεση σχετικά με το αίτημα του Τραμπ να χρηματοδοτήσει με 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή τείχους κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό. .

Ο Τραμπ υποχώρησε μετά από εβδομάδες, υπογράφοντας ένα νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης για τρεις εβδομάδες, ενώ το Κογκρέσο διαπραγματευόταν μια συμφωνία για τις δαπάνες.

Τρεις εβδομάδες αργότερα, υπέγραψε ένα συμβιβαστικό νομοσχέδιο για τις δαπάνες, προκειμένου να αποφευχθεί ένα άλλο κλείσιμο της κυβέρνησης, αποδεχόμενος τελικά ένα νομοσχέδιο που δεν ικανοποιούσε το αίτημά του για 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια για το τείχος στα σύνορα που είχε υποσχεθεί.

Από το 1980, έχουν σημειωθεί 14 διακοπές λειτουργίας, οι περισσότερες από τις οποίες διήρκεσαν μόλις λίγες ημέρες





