Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά 80 μέτρων, συνολικού ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υποσχόμενος ιδίως «δραστική μείωση» της φορολόγησης στην ενέργεια.
«Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες απαντήσεις», δήλωσε ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
Μεταξύ των μέτρων που ανακοινώθηκαν για υποστήριξη στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, είναι η μείωση του ΦΠΑ στο φυσικό αέριο και τα καύσιμα, η οποία θα πρέπει να επιτρέψει τη μείωση των τιμών στις αντλίες έως και 30 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, τόνισε ο Σάντσεθ. Η μείωση των φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια θα φτάσει έως και 60%.
Τα μέτρα θα προσφέρουν εξοικονόμηση κόστους 200 εκατομμυρίων ευρώ για βιομηχανίες με εντατική χρήση ενέργειας.
Επιπρόσθετα ο Σάντσεθ ανακοίνωσε την υιοθέτηση διατάγματος που προβλέπει «προσωρινό πάγωμα» των ενοικίων στη χώρα. Πρόκειται για ένα μέτρο «παρόμοιο με αυτά που έχουμε εφαρμόσει σε προηγούμενες κρίσεις», δήλωσε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος «την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία».
Τα μέτρα αυτά πρέπει να εγκριθούν από τη Βουλή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.