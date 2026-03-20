ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,3% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιανουάριο

Αύξηση 1,3% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιανουάριο εφέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Ιανουαρίου 2025, έναντι αύξησης κατά 1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιανουαρίου 2025 προς τον Ιανουάριο 2024, και πλέον αριθμεί 1.860 πλοία.

Αντίθετα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 35.025.147 κόρους και παρουσίασε μείωση 1,6% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιανουαρίου 2025, έναντι μείωσης 2,3% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιανουαρίου 2025 προς τον Ιανουάριο 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.