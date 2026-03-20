Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ο κόσμος μπροστά στη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση στην Ιστορία

Μπορεί να χρειαστούν έως 6 μήνες για να αποκατασταθούν οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο, προειδοποιεί - Υποτιμάται το μέγεθος της διαταραχής

Φατίχ Μπιρόλ

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε σε συνέντευξή του στους Financial Times την Παρασκευή ότι μπορεί να χρειαστούν έως και έξι μήνες για να αποκατασταθούν οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο, επισημαίνοντας ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτό που θα μπορούσε να είναι η πιο σοβαρή ενεργειακή κρίση στην Ιστορία.

«Ορισμένες [εγκαταστάσεις] θα χρειαστεί έξι μήνες για να τεθούν σε λειτουργία, άλλες πολύ περισσότερο», δήλωσε στους FT.

Ο Μπιρόλ πρόσθεσε ότι οι πολιτικοί και οι αγορές υποτιμούν το μέγεθος της διαταραχής, με περίπου το 1/5 των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου να έχει ουσιαστικά εγκλωβιστεί στην περιοχή, σύμφωνα με τους FT, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.


 

Πηγή: skai.gr

TAGS: IEA Κρίση στη Μέση Ανατολή ενεργειακή κρίση
