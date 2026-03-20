Η Ισπανία μειώνει από την Παρασκευή τον ΦΠΑ στα καύσιμα στο 10% από 21%, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει για να αμβλύνει τις οικονομικές επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός SER, επικαλούμενος πηγές με γνώση των σχεδίων της κυβέρνησης.

Η Μαδρίτη σχεδιάζει επίσης να αναστείλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στους υδρογονάνθρακες, κάτι που θα οδηγήσει σε άμεση μείωση της τιμής του ντίζελ και της βενζίνης κατά 0,30 έως 0,40 ευρώ (0,35-0,46 δολάρια) ανά λίτρο, προσθεσε ο SER.

Η κυβέρνηση θα καταργήσει και φόρο 5% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει πριν από τη συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση των μέτρων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 τοπική ώρα (12: ώρα Ελλάδος).

Υπουργοί είχαν δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τα μέτρα της κυβέρνησης θα περιλαμβάνουν στήριξη για τους οικονομικούς κλάδους που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην κρίση, αλλά πρόσθεσαν ότι η υψηλή παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σημαίνει ότι η οικονομία της χώρας είναι λιγότερο εκτεθειμένη στις επιπτώσεις που επιφέρει η αύξηση των τιμών του πετρελαίου που προκαλεί ο πόλεμος.



Πηγή: skai.gr

