Samsung και LG εξετάζουν μεταφορά μέρους της παραγωγής τους από το Μεξικό στις ΗΠΑ λόγω Τραμπ

Υπό την απειλή του Τραμπ. Οι δύο νοτιοκορεατικές πολυεθνικές της νέας τεχνολογίας Samsung Electronics και η LG Electronics εξετάζουν το ενδεχόμενο να μεταφέρουν μέρος της παραγωγής οικιακών συσκευών από τα εργοστάσιά τους στο Μεξικό στα εργοστάσιά τους στις ΗΠΑ, ανέφερε μια νοτιοκορεατική εφημερίδα την Τρίτη.



Η απόφαση των δύο εταιρειών έρχεται αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι σκέφτεται να επιβάλει δασμούς 25% στις εισαγωγές από τον Καναδά και το Μεξικό την 1η Φεβρουαρίου.

Η Samsung Electronics εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει την κατασκευή στεγνωτηρίων από το εργοστάσιό της στο Μεξικό στο εργοστάσιό της στη Νότια Καρολίνα, ανέφερε η Korea Economic Daily, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές του κλάδου.Από πλευράς της, η LG Electronics εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να μεταφέρει την κατασκευή ψυγείων από το Μεξικό στο εργοστάσιό της στο Τενεσί, που κατασκευάζει πλυντήρια και στεγνωτήρια, ανέφερε η εφημερίδα.Η Samsung δήλωσε ότι «σχεδιάζει να παρακολουθεί την κατάσταση και να ανταποκρίνεται, καθώς διαθέτει βάσεις παραγωγής σε πολλές περιοχές του κόσμου. Η LG Electronics δήλωσε ότι σχεδιάζει να «ανταποκριθεί στις αλλαγές στην αγορά προσαρμόζοντας το σύστημα παραγωγής και τις εγκαταστάσεις παραγωγής».

