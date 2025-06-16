Χρηματιστήριο: Οριακές απώλειες - Στις 1.834,40 ο Γενικός Δείκτης

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, εν μέσω θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές και τη Wall Street, παρά την ένταση των συγκρούσεων Ισραήλ-Ιράν και κόντρα στις γεωπολιτικές ανησυχίες, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι οι αγορές εισέρχονται σε περίοδο υψηλής μεταβλητότητας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.834,40 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,05%.

Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε σε εύρος διακύμανσης 19,59 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.845,47 μονάδες (+0,55%) και κατώτερη τιμή στις 1.825,88 μονάδες (-0,52%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 155,73 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.857.560 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+1,56%), Alpha Bank (+1,15%), της Εθνικής (+0,93%) και της Elvalhalcor (+0,81%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-3,52%), της Σαράντης (-3,39%), της Aegean Airlines (-1,94%) και του ΔΑΑ (-1,38%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.832.573 και 6.241.119 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 26,55 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 18,58 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές, 61 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass (+10,00%) και Ave (+8,16%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren (-10,00%) και του ΟΛΘ (-4,34%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA:19,2800 +0,21%

ΤΙΤΑΝ: 39,2500 -1,01%

ALPHA BANK: 2,7360 +1,15%

AEGEAN AIRLINES: 12,1600 -1,94%

VIOHALCO: 5,6900 +0,71%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,9400 +0,76%

ΔΑΑ:10,0000 -1,38%

ΔΕΗ: 13,6500 -0,94%

COCA COLA HBC:45,7200 -0,65%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,3280 -0,15%

ΕΛΠΕ: 7,8000 -0,89%

ELVALHALCOR: 2,4800 +0,81%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,8500 +0,93%

ΕΥΔΑΠ: 5,7200 -1,21%

EUROBANK: 2,7380 +1,56%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3700 +0,63%

MOTOR OIL: 24,8400 -0,16%

JUMBO: 28,0400 -0,57%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 44,5800 -1,02%

ΟΛΠ:45,2000 -3,52%

ΟΠΑΠ: 19,2100 +0,37%

ΟΤΕ: 16,8400 -0,47%

AKTOR:5,3900 -0,55%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,5400 +0,73%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,6800 -3,39%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

