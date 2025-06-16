Τερματίστηκε σήμερα το τριήμερο ράλι του πετρελαίου, με τις τιμές να υποχωρούν περισσότερο από 4%, μετά τις αναφορές ότι το Ιράν επιθυμεί να τερματίσει τις εχθροπραξίες με το Ισραήλ και να συνεχίσει τις συνομιλίες για τα πυρηνικά.

Το αμερικανικό αργό WTI υποχωρεί 4,43% διαπραγματευόμενο κάτω από τα 70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό μπρεντ υποχωρεί 4,36%, στα δολάρια το βερέλι.

Ανοιχτό να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Η Τεχεράνη ανέφερε σε Άραβες αξιωματούχους ότι είναι ανοιχτή να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό της πρόγραμμα, αρκεί οι ΗΠΑ να μην συνδράμουν στην αεροπορική εκστρατεία του Ισραήλ, δήλωσαν Ευρωπαίοι και μεσανατολικοί αξιωματούχοι στην εφημερίδα The Wall Street Journal.

Το Ιράν επιθυμε'ι η Σαουδική Αραβία και άλλα αραβικά έθνη να στείλουν μήνυμα στον Τραμπ σχετικά με την άσκηση πίεσης στο Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός και προσφέρεται να ξεκινήσει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις για την πυρηνική συμφωνία, ανέφερε επίσης το Reuters.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου άγγιξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας το επίπεδο των 77,49 δολαρίων ανά βαρέλι, αφού το Ισραήλ έβαλε στο στόχαστρο δύο εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Ιράν. Όμως οι τιμές υποχώρησαν αργότερα λόγω της αισιοδοξίας ότι η σύγκρουση δεν είχε ακόμη ουσιαστικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και ότι ο Περσικός Κόλπος και τα Στενά του Ορμούζ παρέμειναν ανοιχτά για τη ναυσιπλοΐα.

Παρά τη σύγκρουση, οι τιμές του πετρελαίου είναι απίθανο να ξεπεράσουν τα 80 δολάρια ανά βαρέλι, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Rystad Energy. Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει τις τιμές του πετρελαίου πιο κοντά στα 50 δολάρια ανά βαρέλι και έχει συμφέρον να περιορίσει τη σύγκρουση για να αποτρέψει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας στα ύψη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.