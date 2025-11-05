Ρωσία και Τουρκία σε διαπραγματεύσεις για τη διατήρηση του όγκου των προμηθειών φυσικού αερίου

Η Ρωσία και η Τουρκία βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τη διατήρηση του όγκου των προμηθειών φυσικού αερίου από την Gazprom, καθώς διαπραγματεύονται την ανανέωση δύο σημαντικών συμφωνιών προμήθειας μέσω αγωγών, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται πηγές με γνώση του ζητήματος.

Οι συμβάσεις μεταξύ του ρωσικού κολοσσού φυσικού αερίου και της τουρκικής κρατικής εταιρείας Botas για παραδόσεις έως και 21,75 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως πρόκειται να λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου. Η Ρωσία και η Τουρκία διαπραγματεύονται για να διατηρήσουν τις ετήσιες ροές σε περίπου 22 δισ. κυβικά μέτρα, ανέφεραν οι πηγές του διεθνούς πρακτορείου που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι αναλυτές της αγοράς φυσικού αερίου αμφισβητούν το μέλλον των ροών ρωσικού φυσικού αερίου προς την Τουρκία, εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να περιοριστούν οι αγορές ενέργειας που βοηθούν το Κρεμλίνο να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο του στην Ουκρανία. Σημειώνεται ότι μετά τις αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν τον περασμένο μήνα στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας, οι τουρκικές εταιρείες διύλισης πετρελαίου άρχισαν να μειώνουν τις εισαγωγές του ρωσικού αργού.

Η Τουρκία έχει αντιδράσει στις προσπάθειες των δυτικών χωρών να την εμποδίσουν να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο διατίθεται κυρίως μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων και αγωγών που συνδέουν τις δύο χώρες. Τον Σεπτέμβριο, ωστόσο, η Τουρκία συμφώνησε σε μια σειρά συμβολαίων για την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), μεταξύ άλλων και από τις ΗΠΑ. Με την αύξηση της παραγωγής της Τουρκίας από τη Μαύρη Θάλασσα, ενδέχεται να καταλήξει να έχει περισσότερο φυσικό αέριο από ό,τι χρειάζεται.

Η μεγάλη αγορά της Τουρκίας έχει αποτελέσει σωτηρία για την Gazprom, η οποία έχει χάσει σχεδόν εξ ολοκλήρου την ευρωπαϊκή αγορά, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που οδήγησε την Ευρώπη σε μια προσπάθεια διαφοροποίησης των προμηθειών. Αυτό αναμένεται να δώσει στην Τουρκία τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί κατά ανανέωση των συμβολαίων προμήθειας σε μειωμένη τιμή.

Πέρυσι, η Gazprom εξήγαγε 21,6 δισ. κυβικά μέτρα στην Τουρκία, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg που βασίζονται σε στοιχεία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας EMRA. Αυτοί οι όγκοι κατέστησαν την Τουρκία τον δεύτερο μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού αερίου μέσω αγωγών μετά την Κίνα, συμβάλλοντας στη στήριξη των οικονομικών αποτελεσμάτων της Gazprom για το έτος.

Το φυσικό αέριο της Gazprom μέσω αγωγών κυριαρχούσε ιστορικά στις προμήθειες προς την Τουρκία, την τέταρτη μεγαλύτερη αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη, η οποία εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εισαγωγές. Το Ιράν και το Αζερμπαϊτζάν έχουν επίσης συμβάλει σημαντικά στο συνολικό μείγμα εισαγωγών.

